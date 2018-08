Inundações provocam 67 mortos e 50 mil deslocados no Estado indiano de Kerala

O número de vítimas mortais das inundações no Estado de Kerala, no sudoeste da Índia, subiu para 67 e os deslocados são mais de 50.000, anunciaram esta quarta-feira as autoridades.

"Vinte e cinco mortes foram registadas durante a noite. A situação é má em diversos locais e o número [de mortos] aumentará provavelmente", disse um alto responsável da administração de Kerala encarregado das catástrofes naturais.

As chuvas repentinas trazidas pelas monções provocaram nos últimos dias aluimentos de terra e inundações.

O Estado de Kerala, procurado pelos turistas devido às praias rodeadas de palmeiras e às plantações de chá, é todos os anos afetado por fortes chuvas na época das monções, mas este ano a precipitação está a ser particularmente forte.

Mais de um milhão de turistas visitaram Kerala no ano passado, segundo estatísticas oficiais.