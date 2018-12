O barril tem três metros de comprimento por 2,10 de largura e está totalmente equipado para viver durante três meses: tem kitchenette, com um fogão para cozinhar, uma pequena dispensa, cama e até uma zona de escritório. No fundo deste barril gigante laranja, Jean-Jacques Savin tem uma vigia para poder ir observando o que se passa no fundo do oceano.

A embarcação invulgar, construída em poliéster para não ficar danificada com possíveis embates, tem todas as condições para comunicar com terra; só não tem qualquer sistema que permita controlar a navegação. Jean-Jacques Savin vai confiar o destino da cápsula aos ventos e às correntes, das Canárias até às Caraíbas.

Apaixonado pelo oceano desde criança, já fez quatro vezes esta viagem de veleiro. Agora, decidiu agarrar um outro desafio - "Uma travessia em que o homem não é o capitão do barco, mas o passageiro do Oceano", explica.

Durante meses fez planos, testes e ensaios, ajustou equipamentos, angariou dinheiro através de uma plataforma na Internet. Esta quarta-feira, lançou-se ao mar.

Os 71 anos não o demoveram. Paraquedista reformado, que foi também piloto de aviões e guarda num Parque Natural, Jean-Jacques pratica vela, natação, surf, judo, foi vice-campeão francês de triatlo e há dois anos subiu o Monte Branco, nos Alpes. Agora, quis provar que ainda não é a altura de parar. "No fundo, que ainda consigo".

A travessia vai também contribuir para a ciência. Todos os registos vão permitir compreender melhor os movimentos das marés. Para além disso, a experiência de Jean-Jacques vai ser analisada na perspetiva de perceber como reage alguém sozinho num ambiente fechado. E até o vinho que leva na embarcação vai ser comparado com a mesma colheita que ficou em terra.

É que, para a passagem de ano, Jean-Jacques leva no barril um bom vinho branco de Sauternes e um pedaço de foie gras. E vai também um Saint-Émilion, tinto de Bordéus, para festejar os 72 anos que celebra a 14 de janeiro. O resto, confia às marés.

A viagem de Jean-Jacques Savin pode ser acompanhada, em direto, aqui . Na rede social Facebook, a página TESA : Traversée de l'Atlantique en Tonneau serve como um diário de bordo.