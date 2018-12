O nome - ISO - remete para a qualidade e para a fotografia, componente que lá mais para a frente vai estar associada ao novo restaurante lisboeta da Calçada do Livramento, em Alcântara.

Vizinho do Palácio das Necessidades, está integrado numa vasta área que se estende até ao baluarte. Um pano da muralha é parte do complexo, propriedade do município, e onde já funcionou um restaurante goês.

Uma agradável esplanada e bar com 40 lugares - com soberba panorâmica da zona ocidental de Lisboa, da ponte 25 de abril e da margem esquerda do Tejo - e um terraço, ideal para ali crescer a horta já idealizada, são mais-valias de um conjunto com marcante traço arquitetónico.

TSF à Mesa - ISO: cozinha de topo em espaço de excelência

Em plano inferior, o restaurante: uma salinha de espera e um bar serve de antecâmara; os fumadores dispõem de um espaço ajardinado.

A sala estende-se ao longo da muralha, iluminada, a proporcionar uma atmosfera muito agradável. A lateral, totalmente envidraçada, garante luz natural ao espaço onde se acomodam 64 comensais, em mesas de madeira redondas, de quatro ou de oito lugares.

Grossos pilares sustentam o teto da sala, com decoração sóbria, marcada pelo bom gosto, com predominância dos tons acastanhados e cinzentos. Ambiente intimista, confortável. Amesendação moderna.

A cozinha é contemporânea, de autor. A carta tem a assinatura do premiado chef francês Nicolas Brenelière, há três anos em Portugal depois de ter corrido meio mundo, do Canadá ao Abu Dhabi.

Sobre a mesa, um cestinho com três tipos de mão e quatro manteigas: trufada; de alecrim; natural e de beterraba e lima.

No capítulo de entradas, bem preenchido, sobressaem canelones de truta com vinagrete de citrinos; lombo do Alentejo fumado com tártaro de tomate picante; foie gras de pato Rougier com marmelo em várias texturas e cavala, chá de canela e chacuti sobre espuma de pimento vermelho.

Para começar, vieiras salteadas com puré de ervilhas e espuma de beterraba criaram as melhores expectativas para o passo seguinte, um prato de inspiração goesa: filé de dourada com molho de caril e legumes massala, confecionado com boa técnica e a revelar excelente textura de sabores.

No menu deste restaurante, que partilha o espaço com a Casa de Goa, constam, por obrigação contratual, um prato de peixe e outro de carne, oriundos daquele território indiano.

Outras escolhas piscícolas: tamboril sobre molho de caldeirada, amêijoas e essência de Bulhão Pato; salmonete com molho holandês de estragão, vegetais da horta e cherovia frita; bacalhau confit sobre grelos, puré de nabo e ovo codorniz.

O prato de carne escolhido foi o filé do lombo maturado durante 21 dias em redução de vinho do Alentejo, musseline de salsifi, bosque de alho francês e batata vitelotte.

Confeção irrepreensível; carne de grande qualidade a justificar nota elevada. Um prato de excelência.

Outras propostas: filé de vitela cozinhado; lombinho de porco curado, puré de castanhas e cogumelos enoki e, com sabor mais exótico, carré de borrego com crosta de coentros e puré de açafrão.

Nas sobremesas o coração de Marie-Pierre, à base de vários tipos de chocolate é uma homenagem do chef à mãe.

Muito agradáveis, a tarte de limão do Algarve desconstruída com merengue crocante e o Camillechou, acompanhado de creme praliné com chocolate e gelado de nata.

Alternativa à doçaria, uma seleção de queijos nacionais.

Boa carta de vinhos. Serviço simpático neste restaurante com menus executivo diário, para grupos e de Natal e onde sabe bem-estar para saborear uma cozinha contemporânea, feita com recurso a técnicas modernas e utilizadas com saber. ISO, em Lisboa.

Onde fica:

Localização: Calçada Livramento 17, 1350-188 Lisboa

Telef.:21 397 01 94