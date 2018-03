Cavaco Silva aconselha serenidade sobre situação após vitória de populistas

O ex-Presidente da República, Cavaco Silva, sublinhou que os partidos populistas vencedores das eleições "corrigiram, durante a campanha, as suas posições anti-europeístas".

"Seria bom haver serenidade" no debate sobre as consequências das eleições em Itália porque "a realidade é mais complexa do que a propaganda", disse Cavaco Silva, convidado da palestra anual Alexis de Tocqueville, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, numa aula sobre o aprofundamento da União Europeia.