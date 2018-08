Já está a funcionar o primeiro centro intermunicipal de Proteção Civil do país

Depois de ter começado a funcionar informalmente há três meses, o primeiro centro intermunicipal de proteção civil criado por Valença e Vila Nova de Cerveira já está a funcionar em pleno, no aeródromo de Cerval, partilhado pelos dois concelhos do Alto Minho. A ideia de unir esforços de cooperação para preservar e proteger a floresta contra incêndios surgiu "da necessidade crescente verificada nos últimos anos e, em particular, em outubro do ano passado.

"Foram dois dias críticos, em que quer Valença, quer Vila Nova de Cerveira e até Paredes de Coura tiveram de proceder a uma entreajuda das equipas não só de bombeiros, mas também de proteção civil, que tiveram de ser deslocadas face às necessidades", explicou o presidente da Câmara de Valença, Jorge Mendes, em declarações à TSF, acrescentando que os coordenadores municipais de proteção civil daqueles concelhos decidiram reunir os dispositivos num só local, tendo sido escolhido o aeródromo de Cerval, localizado no limite entre os concelhos de Valença e Cerveira.

A cooperação para preservar e proteger a floresta contra incêndios é uma mais-valia, considera o autarca, que adianta tratar-se "da primeira estrutura do género em Portugal", juntando no mesmo espaço "os recursos e viaturas da proteção civil dos dois concelhos promotores, de ambas as equipas de Sapadores Florestais e da AFOCELCA, equipa de primeira intervenção e vigilância".

Um reforço permanente para servir não só Cerveira e Valença, garante Jorge Mendes, mas os concelhos limítrofes que o solicitarem.

O novo centro intermunicipal de proteção civil, que visa não só garantir apoio às populações alto-minhotas, mas também da vizinha Galiza, quando solicitado, estará em funcionamento todo o ano.