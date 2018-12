Já tem planos para a passagem de ano? As sugestões da TSF

Seguimos uma lógica geográfica e começamos de norte para sul.

Bárbara Baldaia faz o plano das festas, com sonorização de Jorge Guimarães Silva

Marta Ren vai estar em Viana do Castelo com os The Groovelvets.

Em Braga, na Avenida Central, Mastiksoul e Virgul fazem as honras da casa.

E no Porto, há festejos em vários pontos da cidade. O que mais atenções centra é, evidentemente, a Avenida dos Aliados, onde são esperadas 200 mil pessoas para ouvir Pedro Abrunhosa e ver o fogo de artificio.

Em Coimbra, os UHF e Diogo Piçarra são os cabeças de cartaz.

E na capital, o espetáculo pirotécnico é no Parque das Nações. Já agora, ali ao lado, no Casino Lisboa, aproveite para ouvir os The Gift a partir das 00h30.

No Terreiro do Paço, onde, tal como no Porto, são esperadas 200 mil pessoas, Richie Campbell convida Dengaz, Mishlawi, Plutónio e Dj Dadda e Daniel Pereira Cristo convida Tatanka, João Só e Ana Bacalhau.

Atravessamos o rio e vamos até Almada, onde vai estar Anselmo Ralph.

Évora terá o Espetáculo Groove (em si sem dó).

E Faro celebra a passagem de ano com a banda Íris.

Obviamente, não pode haver resumo de propostas de reveillon sem que se fale do Funchal, que tantos turistas atrai nesta altura do ano. O concerto de Ano Novo está marcado para as 10 da noite. O famoso fogo de artificio acontece quando baterem as doze badaladas.

Já que estamos nas ilhas, espreitamos também o que se passa em Ponta Delgada. A noite vai ser animada por Laura Vargas e banda.