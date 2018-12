James Gandolfini em cima da mesa

Desde 1981 que a Adega Vila Lisa contraria modas e novos conceitos na vila da Mexilhoeira Grande. O restaurante nasceu da vontade do artista plástico Vila que convenceu o seu amigo de infância Lisa a abrir um espaço onde se pudesse degustar os pratos tradicionais do Algarve, numa altura em que a restauração na zona tendia para as comidas que agradavam aos turistas, sobretudo aos anglo-saxónicos.

A ideia foi juntar amigos para conversar e comer e, passado um ano, abriram um restaurante mantendo o mesmo conceito materializado nas mesas corridas onde podem estar lado a lado clientes que nunca se viram, no menu que é igual para todos e, na presença dos anfitriões Vila e Lisa que vão contando as histórias de quem por lá passou como os atores James Gandolfini e Robert de Niro, o escritor Gunter Grass ou Serge Gainsbourg e Jane Birkin, entre outros.

Da ementa constam pratos típicos como tomatada, lulas, chocos, xerém de lingueirão, canja de amêijoas ou sopa de grão com rabo de boi. Os vinhos da casa são ribatejanos brancos e tintos de Alenquer e, para quem fizer questão há algumas referências do Douro, Dão, Alentejo e Algarve.

Ouro negro

Beatriz Bonacalza veio da Argentina com formação em agronomia e chegou a trabalhar na área vários anos, mas o desejo de montar um negócio por conta própria falou mais alto e acabou por se estabelecer em Odemira onde abriu uma fábrica artesanal de chocolate. "Chocolate de Beatriz" já tem oito anos e atualmente já faz parte dos pontos de paragens obrigatórios da vila de Odemira.

Beatriz conheceu o seu marido holandês na área onde trabalhou e hoje já está também envolvido no projeto. Na "fábrica" compra chocolate e derrete-o para lhe juntar inúmeros ingredientes, tudo numa sala aberta ao público onde está uma montra com os produtos finais. No exterior a pequena esplanada sobre o rio Mira serve para provar os chocolates e acompanhar com uma bebida ou café.

A mais recente aposta de Beatriz é a loja de Faro onde todos os seus produtos estão expostos e onde há também algumas mesas. A casa, na baixa da cidade foi totalmente recuperada por Beatriz e pelo marido e acabaram por ficar com um apartamento no primeiro andar. Os clientes têm vindo a aumentar de ano para ano e, apesar de muitos fregueses serem estrangeiros, Beatriz avança que os portugueses têm vindo a conhecer melhor todas as facetas daquele ouro negro.

Galinha tradicional

Maria José é natural de Vila Fernando, uma pequena vila entre Elvas e Estremoz, onde o tempo parece ter uma "timeline" própria, onde tudo se passa mais devagar. Maria José esteve anos a trabalhar no hospital, mas o sonho de recuperar o património gastronómico alentejano foi mais forte.

Há cerca de 20 anos, quando pouca gente se dedicava a retomar as tradições da região, a Taberna do Adro , junto à igreja e praça principal de Vila Fernando, tem hoje uma ementa com os pratos que se comiam desde sempre: galinha tostada (o ex-libris), carne do alguidar, cachaço de porco, pezinhos de coentrada, entre outros pratos, e uma boa coleção de vinhos alentejanos.

O ambiente é familiar, até porque lá trabalha a família de Maria José e os preços são uma agradável surpresa. Nas paredes, uma das maiores coleções de olaria da região, entre outros artefactos antigos como os candeeiros de petróleo. O restaurante não é propriamente um segredo, até porque foram acumulando prémios de gastronomia, mas, para alegria de muitos, pouca coisa mudou até aos dias de hoje.