"Jerónimo, desabafa à vontade sobre a Coreia do Norte!", pede Ricardo Araújo Pereira

Numa entrevista ao jornal digital Polígrafo, Jerónimo de Sousa terá hesitado em classificar o regime da Coreia do Norte como uma "não-democracia", defendendo que a definição de "democracia" como "um sistema que passa por termos políticos eleitos" é " uma questão de opinião ". As declarações do secretário-geral do Partido Comunista Português foram tema de debate no Governo Sombra, e, por causa delas, Ricardo Araújo Pereira quis ser "ministro da Democracia".

O humorista começa por expressar a sua incredulidade com a dificuldade de Jerónimo de Sousa em aplicar o conceito de democracia: "acho que é difícil encontrar um regime à face da Terra ao qual a palavra "democracia" se aplique menos". O humorista continua, explicando que compreende bem o que é "votar num partido ou candidato, apesar do que ele diz", e e que isso lhe acontece muito em relação ao PCP.

Não é a primeira vez que o PCP expressa dificuldade em classificar a Coreia do Norte como um regime não-democrático, já em 2003, Bernardino Soares terá dito, numa entrevista ao Diário de Notícias, ter dúvidas sobre esta questão - "Tenho dúvidas que a Coreia do Norte não seja uma democracia". "Tenho muitas reservas em relação à filtragem de informação feita pelas agências internacionais", justificou o então líder parlamentar comunista. Ricardo Araújo Pereira lamenta que Jerónimo de Sousa tenha "caído na armadilha", mais uma vez: "eu pensei que esta coisa da Coreia do Norte já estava ultrapassada!", remata.

Pedro Mexia assinala uma característica do PCP que considera "encantadora nas famílias, mas não necessariamente nos partidos" que é "nunca dizer mal do primo maluco", ou seja, o PCP nunca diz mal de um partido comunista, por criticável que ele seja. Ricardo Araújo Pereira concorda, mas diz que não compreende o que é que o PCP julga ganhar com este tipo de declarações: "será que tem medo que alguém fosse dizer ao Kim Jong-un: "não fazes ideia o que é que o Jerónimo foi dizer ao Polígrafo, pá!" - desabafa à vontade, Jerónimo! Eles não têm internet, sequer!" - exclama.

Para finalizar, o "ministro da Democracia" deixa uma dica: "há um critério bastante bom para se perceber que regime é que é mau e que regime é menos mau, que é: de o onde é que fogem. No dia em que um sul-coreano estiver aflito, a trepar o muro para ver se consegue entrar na Coreia do Norte, eu digo: "é pá, se calhar o Jerónimo tem aqui alguma razão, se calhar estivemos a avaliar mal isto", ironiza o humorista.

