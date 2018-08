Joël Robuchon, o chef "tirano e perfecionista", segundo Avillez

José Avillez considera que o chef francês Joel Robuchon, que morreu esta segunda-feira, deixa um grande legado para o mundo gastronómico.

"Ele mudou a maneira como as pessoas comem na restauração, com a criação do conceito de ateliers. A alta cozinha servida ao balcão", disse o chef português à TSF, recordando que Robuchon esteve em Lisboa num dos seus restaurantes.

"Ele gostou muito do prato "mergulho do mar". Lembro-me de ele ter dito isto e afirmou, muito simpático, que tinha sido um dos melhores pratos que tinha comido na vida".

Para Avillez, a grande referência do chef francês é "a geleia de caviar com creme de couve-flor".

O francês Joël Robuchon, o 'chef' com mais estrelas do guia Michelin no mundo, morreu esta segunda-feira em Genebra, aos 73 anos, vítima de cancro, anunciaram esta segunda-feira os serviços de assessoria do cozinheiro.

Robuchon, que contava com 32 estrelas Michelin, tinha sido operado no ano passado a um tumor no pâncreas.

Nascido em 1945 em Poitiers (no oeste de França), Robuchon recebeu várias distinções ao longo da sua carreira, como o título de melhor cozinheiro do século por Gaul & Millau, em 1990.