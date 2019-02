Ouça a entrevista na íntegra com Jorge Rosa Santos e Jorge Rosa Santos. Pai e filho. Médico e enólogo

É diretor do Serviço de Cirurgia da cabeça e pescoço do IPO, desde 1995, trabalha no Instituto Português de Oncologia desde 1982. Este ano, lá mais para o verão, despede-se da casa atingindo a idade da reforma no Serviço Nacional de Saúde. O Instituto Português de Oncologia de Lisboa é, seguramente, a casa deste médico, pai de quatro filhos - nenhum seguiu medicina - um é arquiteto, os outros três são enólogos, há um negócio de família para desbravarmos nesta conversa, e um nome em comum: Jorge Rosa Santos. Doutor Jorge Rosa Santos, o pai, Jorge Rosa Santos, o enólogo.

Porque é que, ao terceiro filho, decidiu dar o seu nome também?

Nunca tinha pensado em dar o meu nome, a um dos meus filhos.

O seu nome próprio, bem entendido.

Eu tenho dois filhos mais velhos, depois tive um hiato, grande, para o terceiro filho, que é o Jorge.

Este Jorge

E o Jorge era para ser uma rapariga. Porque nós tínhamos tido dois rapazes e queríamos uma rapariga.

Queriam a menina...

Enfim, qualquer pai gosta de ter uma filha. Só que ele saiu um rapaz, novamente.

Chamar-se-ia Georgina...

Exatamente. E, depois de procurar muitos nomes... tínhamos procurado muitos nomes para uma rapariga... dissemos, bem... na alternativa, não é uma rapariga, é um rapaz... olha, é altura de pormos o meu nome a um dos filhos. E ficou Jorge. É um nome de família. Era um nome que já vem dos meus bisavós, dos meus avós... e seguiu com o meu filho Jorge e, o primeiro filho do Jorge, com muita honra minha, é Jorge também. É uma casa cheia de Jorges.

Uma catrefada de Jorges.

É uma catrefada de Jorges.

Porque já são 11 netos não é, que tem?

Tenho 11 netos, na eminência de ter o décimo segundo. Porque o Jorge vai ser pai novamente em Maio do ano que vem e passaremos a ser 12. Vai ser outro rapaz...

O negócio dos vinhos ajuda a fertilidade?

Não sei. Mas, talvez. Somos uma família que tradicionalmente, tanto do lado da minha mulher, como do meu lado, temos muitos filhos. As irmãs... os irmãos... todos somos... temos muitos filhos.

Gostamos de casas cheias.

A minha mulher tinha uma série de irmãs e depois só ao sétimo irmão é que saiu um rapaz. E, portanto, o meu sogro não desistiu enquanto não houve um rapaz na família e, portanto, acabaram por ter oito filhos.

Portanto o doutor Jorge devia ter continuado até ao sétimo para ter a tal menina, não é?

É, mas os tempos são diferentes. E comecei a pensar... quando o Jorge nasceu eu previ logo que teria de nascer outro rapaz. Porque se não nasce outro rapaz, ou outra rapariga, vai ficar um filho único. Que é uma situação que eu não simpatizo. E vai ficar um menino mimado pelos pais, pelos irmãos mais velhos, e, portanto, resolvemos... é um rapaz, tem que ter outro para lhe fazer companhia, para não ser

Para fazer companhia e para andarem à porrada, também, quando é preciso...

Exatamente. para andarem à pancada, para discutirem, para berrarem, para se arranharem, para puxar os cabelos... tudo isso é necessário na educação dos miúdos. E nós decidimos ter um outro filho, que foi o quarto e que também é enólogo.

Precisamente... que é o Vasco?

O Vasco.

Só o primeiro é que foi para outra área?

Não.

O segundo?

O Frederico é enólogo também.

Que é o mais velho.

O segundo..

Que é o Ricardo...

O segundo sempre teve a inclinação para a arquitetura.

Mais citadino.

A minha mulher já estava ligada à arquitetura, à arquitetura de interiores

É um homem da cidade.

É, muito mais um homem da cidade.

Ele fez o curso de arquitetura, ele era muito seduzido por aquela arquitetura minimalista da escola do Porto, do Souto Moura. E não descansou enquanto não acabou o curso e foi ara o Porto, e acabou por estar uma série de anos no Porto a trabalhar. Depois veio para Lisboa, à frente de um atelier que o arquiteto Souto Moura tinha aberto aqui em Lisboa. Até que se estabeleceu por si próprio.. e que colabora, apesar de ser arquiteto, colabora connosco, em tudo o que é possível

Sim, bem sei. Aliás, o projeto arquitetónico do vosso monte é feito por ele, não é?

Exatamente. Foi um dos seus primeiros projetos foi o projeto arquitetónico do nosso monte em Estremoz, na Glória.

Monte do Mata Mouros.

Mata Mouros era o Santiago Mata Mouros. Aquele local que não tinha edificação absolutamente nenhuma já era chamado, no registo, de Querelas do Mata Mouro. E eu aproveitei o nome que estava no registo e em vez de por Querelas pôs Monte mata Mouros. E, curiosamente, adotei o Santiago como o meu santo predileto. E passei a fazer uma coleção de Santiagos. E, como sabe, Extremoz é pródigo em barristas.

É isso que eu ia dizer. Tem uma tradição de barro, de figuras muito próprias

E eu comecei-me a dar muito e a visitar todos os barristas de Extremoz e hoje tenho uma coleção de Santiagos que é invejada, porque no fundo é o santo daquela casa que é Santiago.

É católico?

Sou católico, de educação católico. Não sou propriamente um católico praticante.

Não vai à missa todos os domingos?

Exatamente.

Estava a tentar perceber se isso o ajuda, ou não, no seu trabalho.

Tenho a minha visão, muito pessoal, da Igreja e do catolicismo. Eu sou uma pessoa que contato muito diretamente com a vida e com a morte e convivo diretamente.., acredito que existe alguma coisa para além disto tudo e eu não preciso de intermediários. Eu tenho uma convivência direta com

Deus?

Com tudo aquilo que está para além de nós.

É uma perspetiva bastante interessante. Iluminada até, diria eu. Jorge, tens estado aí a sorrir, e a ouvir o seu pai. Isto dava muitas confusões lá em casa, no início? Jorge, Jorge?

Não. basicamente eu sempre fui Jorginho em casa.

Ah, o Jorginho...

E agora passei para o meu filho. Isto vai passando. O diminutivo vai passando. Só com o surgimento de uma nova geração de Jorge é que o diminutivo sai de mim e passa para o mais novo.

Sabe que nós temos outro nome familiar? Que é Frederico. Por isso é que o meu primeiro filho foi Frederico. Porque os meus bisavós, avós, pai, tios, irmãos... tudo era Frederico. O meu irmão, nessa altura, só tinha filhas

Quer dizer, a cada nova geração tem de haver um Jorge e um Frederico? É isso?

Exatamente. não havia. O meu irmão só tinha filhas.

Quando nasceu o primeiro rapaz eu disse "bem, temos que aproveitar este para ser Frederico, porque não sei se o Frederico, meu irmão, iria ter um Frederico". Depois veio a ter. E voltou a ser Frederico. E o Frederico, irmão do meu irmão, voltou a por o nome de Frederico a um dos filhos.

Não há Fredericas, por exemplo, na família?

Não. podia haver, mas não há.

Na conversa que tive com o seu pai, ao telefone, sobre o fato de nenhum dos quatro filhos ter seguido medicina, ele às tantas diz uma coisa que achei curiosa, que foi 2nos dois mais novos - no qual se inclui o Jorge - até manifestaram, a certa altura, a intenção de seguir medicina, mas que ele próprio não incentivou muito por achar que, se calhar, não era bem a vossa praia", permitam-me assim. Era preciso assim umas notas mais compostinhas e vocês gostavam de outras distrações.

Eu acho que, qualquer filho que tenha um pai médico é sempre confrontado, a determinada altura da sua vida "o pai salva vida de pessoas". Quer dizer... que profissão mais nobre ou mais humanista pode haver? Aquela coisa do bombeiro. Cai, se calhar aos 11 ou 12 anos e ser médico, realmente, tem um impacto enorme para uma pessoa com 16 ou 17 anos que quer mudar o mundo. Tendo um exemplo em casa, um ótimo exemplo em casa de um médico, realmente era aquilo que queria ser. O problema é que apareceu esse desejo exatamente à idade dos 16 ou 17 anos.

Que é uma idade de outros desejos também...

Exatamente. E aos 16 / 17 anos já uma pessoa vem com uma bagagem de uma média de 14.. 14,5... aos 17, no décimo primeiro ou ali no décimo segundo já não dá para dar muita volta à coisa, ao texto. Uma pessoa pensa mais é nos amigos, na diversão, em sair, jogar à bola...

Namorar

Pois...namorar também. E pouco focado nos estudos. O qb. Em casa sempre nos foi exigido não chumbar o ano. A responsabilidade será sempre passar o ano. "Não vos exigimos 18 nem 19, nem 17, mas o mínimo dos mínimos vocês têm sempre de cumprir. Essa é a vossa responsabilidade" e nós levamos isso para a vida toda. E, de facto, cheguei, no meu caso, com média de 14,5 e as opções, o leque de opções, diminui brutalmente. Para um rapaz que ainda tem os seus sonhos, aos 17 anos, ver o leque de opções reduzido por causa da sua média. É do género... a realidade bater com tanta força que

Um choque frontal com a realidade

Que às vezes... haverá pessoas que reagem bem, haverá pessoas que reagem mal, há pessoas que voltam atrás, há pessoas que tiram um curso e voltam a tirar outro curso. No meu caso, eu acho que ... eu nunca parei muito tempo para pensar. É sempre a andar para a frente. Tenho de escolher qualquer coisa e vou-me dar bem na vida...

Começou logo por optar por ver o copo mais meio cheio que meio vazio

Exatamente. Eu acho que lá em casa temos todos uma capacidade enorme de adaptabilidade às situações. De adaptação. E, portanto, engenharia agronómica pareceu-me... quer dizer, ligado à terra, natureza, não estar fechado no escritório... vinhos veio muito mais tarde. Vinhos veio muito muito mais tarde. E, portanto, pareceu-me a coisa mais natural para ir.

E já havia a quinta, o monte?

Não havia o monte no Alentejo

Por acaso o monte tinha sido comprado nesse ano. Eu entrei em 99 e o monte foi comprado em 99 ou 98.

Apesar de tudo nós tínhamos uma quinta-feira

Nas Caldas da Rainha

Para onde os meus filhos iam muito. Com os meus pais e comigo. Praticamente todos os fins-de-semana eu ia para lá. E já nessa altura se dedicavam muito à parte agronómica e era muito o sonho deles.. nessa altura...

Gostavam de sujar as mãos com a terra...

Exatamente. Portanto eles andavam lá pela quinta ao Deus dará...

Soltos

Soltos. Os meus pais também não exerciam um controlo estrito sobre eles. A quinta tinha alguns perigos. Hoje em dia a gente vê aquela notícia da criança que caiu naquele furo. Caldas da Rainha tinha minas que perfuravam a quinta toda por baixo. Eles andavam lá por baixo da terra, por todos os lados, deixavam cordéis para depois saberem como é que haviam de voltar para trás...

Coisas que aprendíamos no Tom Sawyer, não é?

Eram aventuras

E nós sabíamos que isto acontecia e sempre pensámos que "não podíamos impedir um determinado número de coisas, isto é a vida deles". Tentámos incutir neles um senso... o maior possível, mas não controlar. Portanto eles estavam muito habituados à quinta, estavam muito habituados à terra, à criação de animais. Os meus filhos gostavam imenso de cavalos, que eu ainda hoje tenho. Depois, mudei, fiz a minha agulha para o Alentejo, onde, fui aliciado e aliciei-me com o projeto de viniticultura que, no princípio me pareceu um pouco louco. Toda a gente me dizia "é uma alegre forma de empobrecer". Eu sempre achei que não, sempre tive esperança.

É uma bonita forma de viver.

Sempre tive esperança. Mas, aquilo hoje em dia tem uma velocidade de cruzeiro e, no fundo, penso eu, nos enche a todos de muito orgulho, em ter aquilo e fazer aqueles vinhos.

Estamos a falar de um monte que fica à porta da Serra d"Ossa. Um monte de vários concelhos alentejanos, 633 metros de altitude. O vosso monte é composto por vários hectares de terreno. E de facto, há uma ligação muito próxima entre a vossa família e esta coisa dos nomes, com que começámos a conversa. Que até no nome escolhido para os vossos vinhos há um contexto, há explicação, há uma forma de estar. Explicit é o primeiro. É o vosso primeiro

Tinto, de 2008

Mas que surge no mercado em 2011... é um nome que vem do latim, significa o princípio e a verdade. E estou a tresler uma declaração sua numa entrevista que deu. Depois fui ver melhor... que o nome pode ser ainda mais envolvente se andarmos muito lá para atrás, para o latim de aval (?) porquê essa preocupação com os nomes Jorge?

Como disse o pai nós temos uma tradição em termos de vinhos, que foi interrompida, se calhar na geração do avô. O avô ainda fazia qualquer coisa lá nas Caldas..

Mas, mais para consumo caseiro...

Sim. A quinta, é a Quinta de Valverde, tem uma adega enorme, cheia de toneis, e que, sobretudo no final do século XIX, fazia muitos vinhos fortificados, portanto, beneficiados com aguardente, que, muito provavelmente, seriam vendidos depois para região demarcada do Douro, ou até exportados para as antigas colónias, porque era muito o que se bebia na altura - os vinhos fortificados. E o pai, quando comprou o monte em Estremoz, tínhamos lá uns hectares para fazermos alguma coisa. E resolvemos então plantar a vinha. Estava eu a meio do curso, ainda, ainda não sabia nada desta vida. E, hoje, olhando para trás, ainda bem que foi assim. Isto para fazer vinhos é preciso contar uma história. O produto em si, sozinho, vinho, não terá tanto encanto quando enquadrado numa família, numa história, na vinha, no terroir, nas caraterísticas, na cultura, na parte intangível toda que poderá estar à volta desse produto. E, portanto, o nome surgiu logo a partir desta premissa, de que é preciso ter muito mais que simplesmente um bom vinho. Então criámos um nome, uma marca, que pudesse significar algo. E realmente Explicit medieval significava, entre outras coisas, o desvendar de algo que estava escondido inicialmente, algo que não tinha sido revelado. E esse vinho é exatamente isso. A nossa vinha original são quatro hectares. E são quatro hectares dentro de uma garrafa de vinho. Independentemente da proporção de castas que, ano após ano, vão mudando em termos de produção, em 2011 pode produzir um pouco mais de Touriga Nacional, no ano seguinte o Aragonês pode produzir um bocado mais. Não nos interessa esse equilíbrio de proporções entre castas. É aquela vinha, como um ser único, dentro de uma garrafa de vinho. E é esta a história do Explicit.

E, por isso, dizem que a cada ano há um novo Explicit.

Exatamente.

Há uma nova descoberta.

No mundo dos vinhos existem duas abordagens em termos de enologia. Quer dizer, podemos fazer vinhos mais massificados, em que realmente aí temos que ir ao encontro do consumidor e depois existe

Que mantenha uma uniformidade... todos os anos praticamente são vinhos que se sobrepõem, que são iguais... isso era a teoria antigamente.

E depois existem vinhos...

Hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes

Não é bem assim. Antigamente antigamente até quando? Se calhar no início do século XX os vinhos eram muito mais genuínos, muito mais verdadeiros e relamente tinham muito mais a ver com a cultura intrínseca daquela população, daquela aldeia, daquele pai, daquele filho, daquele avô que faziam vinho, mas, entretanto com a globalização e os produtos todos transacionados pelo mundo fora, realmente, essa uniformização de paladares, sabores e aromas, ajuda a que o vinho possa colonizar novas... novos consumidores. Conquistar novos consumidores. Agora está-se um bocadinho a regressar, como o pai diz. Está-se a regressar ao início. Isto os ciclos fecham-se sempre. E o Explicit faz parte de uma abordagem à enologia que é muito mais minimalista. Em vez de nós sermos tão interventivos na parte enológica, deixamos que a vinha e as uvas e aquele terroir se expressem mais. Ou seja, não utilizamos tantos produtos de biotecnologia, as levediras, os nutrientes, isto e aquilo. Tentamos não mascarar o vinho. Tentamos que seja..

Respeitar a natureza.

Exatamente. Tal e qual. E é isso que é o Explicit. É genuíno. Tentar que seja um produto altamente genuíno. Da terra.

Fica em barricas de carvalho francês?

Fica cerca de 24 meses em barricas.

Depois mais tarde isto evoluiu, não é? Depois do sucesso deste primeiro vinho resolveram lançar o Implicit, envolver, entrelaçar. Voltamos ao latim. Comprometer, por aí fora. Era o significado da palavra à época. é um vinho que vocês apresentam como cor vermelho púrpura, com centro muito denso, aroma a notas florais, fruta vermelha, ameixas e funcho. Estamos a falar de que tipo de vinho, agora?

Então, estamos a falar de um vinho..

O doutor Jorge faça favor de nos falar do vinho também...não deixe as palavras sáo aos enólogos. Já vamos falar muito sobre o seu trabalho.

Implicit pertence a um patamar de preço ligeiramente mais abaixo. É um vinho mais democrático, digamos assim. É um vinho mais abrangente em termos de consumo

Vinho entre os cinco e os oito euros?

Está entre os 6,5 e os 7,5. É o preço do Implict. Menos taninos, um aroma mais limpo, para um consumo descomplicado, de dia a dia. Enquanto o Explicit se calhar necessita de uma garrafa aberta meia hora antes, uma hora antes, provavelmente uma comida com mais proteína, porco preto, alguma coisa com um bocadinho mais de gordura, carne vermelha. O Implicit quase numa conversa de amigos, de forma descomplicada, bebe-se perfeitamente. E, portanto, é esta a diferença entre o Implicit e o Explicit. Eu... só acrescentar uma coisa. Quatro irmãos, damo-nos todos muito bem, nunca discutimos, deve calcular... somos três enólogos, e cada um trabalha no seu sítio. E, de modo que, este projeto que nós temos surgiu ao sábado e ao domingo, e fora de horas ao dia de semana. E, portanto, era assim que nós fazíamos a vindima. A vindima tem uma data marcada. E evidente que nós queremos vindimar "ah, não, é na quarta-feira, está ótimo tempo, as uvas estão perfeitas", mas bom... não dá. Nós temos as nossas coisas para fazer. Eu trabalho no Douro e em Colares, o meu irmão Frederico tem outro projeto no Alentejo e no Douro, o meu irmão Vasco trabalha também no Alentejo...e, portanto, não podemos abandonar os nossos postos de trabalho para depois ir ali fazer as nossas brincadeiras. Que era no início. Isto era uma brincadeira. E, portanto, tinha de ser ao sábado e ao domingo que nós fazíamos as nossas coisas. E, aqui é onde nós... este projeto é onde nós tentamos corresponder às nossas próprias expectativas. No caso do projeto familiar é .. a guerra é outra

É a desbunda.

A guerra é de irmãos. Aqui o pai deixa

Carta branca.

Para todos intervirem e não mete para aí prego nem estopa.

Nem serve de arbitro, às vezes?

Não. não é necessário.

Não chega aí.

Felizmente não tem sido necessário e as pessoas ... todos se têm dado bem e chega-se, normalmente, sempre a um consenso e não tem havido a necessidade de ter um arbitro ali

Em trabalhos de adega é: quem está decide. Não está, estivesses. A regra é esta. E confiamos todos nas competências uns dos outros. Hoje em dia a velocidade que as coisas correm não se coaduna com "não, não, vamo-nos juntar os três e vamos decidir os três o que fazer". Não pode ser.

Hoje aquilo deixou de ser uma brincadeira. Começou por ser uma brincadeira para se tornar

Porque as brincadeiras são coisas muito sérias, não é?

Aquilo já tem um movimento e movimenta uma quantia que hoje em dia já não é propriamente uma brincadeira.

É um negócio.

É um negócio que eu espero que seja fantástico. E que lhes possa trazer, a eles, montes de benefícios. Façam daquilo a sua quinta, o seu negócio, o seu sonho.

Ainda nos falta falar de um vinho, mas, já lá vamos. Que é o último, mas talvez seja o primeiro se... e as pessoas vão perceber porque é que uso esta imagem. A quinta, o monte, o Alentejo, é para o doutor Jorge Rosa Santos, um espaço de descontração seguramente, um espaço de lazer, onde vai descansar, mas, é também um espaço necessário para recuperar energias para o que a semana lhe trás?

É seguramente um espaço necessário para recuperar forças para tudo aquilo que... e todo o dispêndio de esforço durante a semana. Eu adoro sair de Lisboa ao fim de semana. Hoje em dia não paro, apesar da idade eu chego à quinta, ao monte no Alentejo eu não estou sentado no maple a ver televisão. Passo o dia inteiro a trabalhar. A circular, a trabalhar.

Mas não sente que seja trabalho, não é?

A minha mulher às vezes diz "mas o que é que tu andas a fazer?".

Para quieto um bocadinho.

Desapareces. Depois põe-se, às vezes, a gritar por mim e eu não oiço porque estou longe. Porque eu invento sempre coisas para fazer.

Como é que ela grita por si? "Ó Jorge?"

Ó Jorge. , ó Jorge....

Como daquela vez que o pai ficou entre o portão e o carro.

Vamos conhecer essa história?

Isso foi um acontecimento estúpido da minha parte. Eu entrei com o carro no monte. Aquilo na entrada tem uma subida, parei o carro, não devo ter travado bem o carro e fui fechar o portão. E quando fechei o portão olho e o carro estava entre mim e o portão. A esmagar-me. E eu tive que começar a gritar para ela passar para o volante e avançar. Para ver se eu saia daquele... estava eu ali a fazer força a tentar.. agarrar o carro. Isso é uma história que é...

Mas é um homem distraído?

Sou dado a algumas distrações...

Isso para um cirurgião... dá alguma dúvida, embora eu saiba, por tudo o que já li que não é o caso.

Sou dado a algumas distrações e muitas vezes acontece-me, como se calhar acontece-lhe a si, onde estão os óculos, onde é que está o telefone...

Nós gostamos de dizer que é a idade.

Eu acho que não é da idade porque sempre fui assim. E muitas vezes dizem-me "não sei como é que não deixas uma pinça dentro de um doente, ou uma compressa dentro do pescoço de um doente". O que é um facto é que, cirurgicamente, isso nunca me aconteceu. Mas, no dia a dia, em coisas que não considero... isto é subconsciente. Há coisas que uma pessoa considera muito importantes

Que valoriza

Que valoriza. Há outras que não valoriza. O telefone... deixar ali ou deixar à entrada... e depois nunca sabe onde é que estão. É como aquelas pessoas que usam óculos para ver ao longe e óculos para ver ao pé. Nunca sabem onde é que estão os óculos porque perdem sempre os óculos.

Decidi usar lentes progressivas precisamente por causa disso. E passei a usar... embora eu possa estar aqui, a olhar para si, eu vejo-a perfeitamente. A parte de cima dos óculos está praticamente sem graduação.

E quando opera? Opera com óculos ou sem óculos?

Opero com óculos, que eu ao pé preciso de óculos. Mas não opero com estes óculos. Tenho uns óculos só de ver ao pé, de visão

Específicos para operar.

Uns óculos cirúrgicos.

Porque com os óculos progressivos a posição de operar é má. Porque uma pessoa tem de olhar pela parte de baixo dos óculos e é complicado uma pessoa estar a operar nessas condições. Prefiro uns óculos normais em que veja, que sejam de visão ao perto.

Cirurgia da cabeça e pescoço. Porque é que se interessou por esta área?

Olhe, eu fiz a minha preparação há já muitos anos, nos hospitais de Lisboa. Eu fiz toda a minha preparação em cirurgia geral. Sempre foi cirurgia geral e tenho muito orgulho em continua a ser cirurgia geral. Penso em todas as especialidades a cirurgia geral e continua a ir a todos os congressos de cirurgia geral e tenho imenso orgulho nisso. Acontece que, quando fui para o Instituto, fui numa fase em que nós eramos obrigados, quando acabávamos o internato de cirurgia, eramos obrigados a concorrer a todos os concursos que abriam. E eu calhou concorrer a um concurso para o Instituto. No instituto...

Instituto... IPO?

Instituto Português de Oncologia. E, quando passei para cirurgia de cabeça e pescoço é aquele tipo de cirurgia e aquela cirurgia especifica e todos os problemas que a cirurgia dessa área causa no médico aliciou-se completamente. Comecei a ficar progressivamente mais ligado à oncologia de cabeça e pescoço. Até que certa altura disse "eu vou-me dedicar única e exclusivamente a isto" e hoje em dia não ... se me aparecer uma hérnia ou qualquer coisa de cirurgia geral eu digo há seguramente pessoas muito melhores do que eu para operar esses doentes, embora eu possa operar. Não opero. Não quero. Eu acho que opero bem a área de cirurgia de cabeça e pescoço, a área oncológica de cabeça e pescoço, mas, a cirurgia geral eu abandonei

Mas há de ser muito mais difícil, muito mais delicado operar... os casos...

É um desafio. É um desafio. E eu gosto desses desafios.

Do que uma hérnia. Era aí que eu queria chegar.

Mas é um desafio e eu gosto muito desses desafios. Sabe que na cirurgia geral o cirurgião também é escrutinado, com certeza, pelo próprio doente. Mas, na cirurgia de cabeça e pescoço muito mais. O cirurgião de cabeça e pescoço, porque é uma área exposta, qualquer mutilação que o cirurgião provoque no doente, e muitas vezes nós temos de provocar grandes mutilações aos doentes, e, apesar de todas as técnicas de reconstrução, de que nós hoje em dia dispomos, é, muitas vezes, impossível restituir ao doente o equilíbrio estético, o equilíbrio funcionar que o doente necessita. É uma área em que realmente nós somos muito escrutinados. Fecha a barriga a um doente... tirou-lhe o estômago não se vê. Aquilo não se vê. Mas se tirar o nariz a um doente... vê-se. Há logo um vizinho que diz "mas quem foi o cirurgião que te tirou o nariz"...

Nem lhe chamará cirurgião.

Nem me chamará cirurgião. Não sei que nomes é que me chamará.. dizer que sou um sucateiro qualquer. Com todo o respeito pelos sucateiros.

E esse nome até é muito bondoso. E quando não há alternativa senão tirar o nariz, aquela pessoa... o que é que se passa de um médico quando está na...

Eu explico. O tratamento oncológico da cabeça e pescoço é um tratamento multidisciplinar, normalmente. É um tratamento que envolve a cirurgia, radioterapia externa, e envolve, portanto, a radio-oncologia e envolve a oncologia médica. E envolve, depois, diversas especialidades médicas e não médicas, que se congregam para melhorar a vida do doente. Nós temos de ter uma intervenção em todas as fases da doença. Desde a prevenção, ao diagnóstico precoce, ao tratamento, no tratamento é necessário uma decisão terapêutica desse doente. Essa decisão tem de ser uma terapêutica multidisciplinar porque tem de abarcar o cirurgião, o oncologista médico, o radio-oncologista, tem que envolver, porque são doentes que vão ter problemas de alimentação, porque vão ter um compromisso mastigatório grande, portanto, tem que envolver os nutricionistas, tem que envolver os fisioterapeutas, tem que envolver os espeleologistas. Às vezes estes doentes necessitam e fazer uma reabilitação oral. Tem que envolver... toda uma série de especialidades. A psiquiatria, a psico oncologia... são tudo especialidades que têm de estar envolvidas e congregadas em torno do doente com uma patologia oncológica de cabeça e pescoço. E isso, para mim, eu acho que é aliciante. E gosto muito deste tipo de desafios.

Mas, quando está na mesa de operação e sabe que vai ter de tirar um nariz a doente, para usar aquela imagem, quem diz o nariz diz...

Sofro., sofro...

O que é que um médico, confrontado com essa realidade, com essa inevitabilidade

Eu acho que o cirurgião tem, muitas vezes, dúvidas. Não pense que o cirurgião é aquele indivíduo que tema varinha mágica e que consegue resolver todos os problemas. Normalmente o problema.. nunca se põe o problema no intraoperatório. Percebe? Põe-se muitas vezes na decisão pré-operatória. E muitas vezes nós dizermos "vamos operar este doente para lhe tirarmos... temos de lhe tirar o nariz, fazer uma amputação da pirâmide nasal, ou temos que tirar uma mandibula praticamente toda de ângulo a ângulo, temos de tirar, suponhamos a faringe, temos que lhe tirar, enfim, enfim, temos de lhe fazer uma exenteração orbital. Tudo isso são decisões que são muito pesadas. Mas, quando o doente está na marquesa a decisão está tomada. Só temos que pensar que estamos ali a prestar o melhor serviço ao doente e que temos que nos esmerar para fazer o melhor que sabemos para tratar aquele doente. E que, seguramente, lhe estamos a fazer vem. Nós temos que acreditar naquilo que estamos a fazer. Porque se estamos a operar e estamos descrentes daquilo que estamos a fazer então seguramente que isso é o primeiro passo para que o tratamento não resulte. Por isso nós temos que acreditar perfeitamente naquilo que estamos a fazer. É evidente que o grande problema - e eu falei-lhe de todas as fases da doença - nós estamos a falar de fases avançadas da doença, em que a cirurgia é uma cirurgia muito mutilante, é uma cirurgia com um compromisso estético muito grande, é uma cirurgia que vai provocar uma desintegração e uma desinserção social do doente. Muitas vezes, familiar do doente. Doentes que necessitam, depois, de ser reabilitados.

Doentes que são rejeitados pela própria família nalguma circunstância?

Sim. Muitas vezes. Todas estas intervenções, multidisciplinares, são fundamentais no tratamento destes doentes.

Para minimizar esses problemas.

Para minimizar todos estes problemas.

Porque se torna insuportável aos familiares olharem para aquela pessoa? De repente?

Porque se torna. Porque esses doentes.. repare, um doente a quem nós fazemos grandes cirurgias, com uma redução muito grande da qualidade de vida de um doente, embora nós possamos aumentar as taxas de sobrevivência dos doentes , muitas vezes são doentes que deixam de trabalhar, são doentes que passam a ser um peso

Era isso que ia perguntar. Passam a ser um fardo.

Um fardo. É um fardo para a sociedade e para a família. Quando eu digo fardo, entre aspas. Mas, muitas vezes a gente também tem que compreender as famílias e tem que compreender que não é fácil. Muitas vezes manter estes doentes, com todos estes défices de comunicação, alimentação... é muito difícil manter estes doentes em casa. compreender muitas vezes as famílias. Isso cruza-se muito com o problema que hoje em dia é discutido dos cuidadores, da necessidade de institucionalizar os cuidadores. Porque é que uma determinada pessoa que fica a apoiar o seu marido, porque fica a apoiá-lo na fase em que ele está pior, em que está desinserido socialmente, em que está desinserido profissionalmente, porque é que esse individuo não tem o estatuto de cuidador? Porque é que essa pessoa para continuar a cuidar do seu parente tem que largar o seu emprego e não ganhar nada? Porque as pessoas não vivem só de boas intenções, também precisam de ganhar algum dinheiro para se sustentar. E a doença, apesar de todas as comparticipações do Estado, é cara. Sai caro aos próprios doentes.

E sabemos que na área da oncologia esses exemplos multiplicam-se por vários casos

Não há unidades de cuidados continuados para estes doentes. Não há cuidados paliativos para estes doentes. A reabilitação destes doentes é... praticamente não existe. Portanto, a reinserção destes doentes é muito complicada. Estou a falar do pós tratamento, já não estou a falar do tratamento e de tudo aquilo que implica, custos de despesa pública...

Isso será para outra conversa. Uma conversa que terá pano para mangas, não é?

Exatamente.

Para descascarmos... para aproveitar os seus dotes de cirurgião e com o bisturi ir cortando até ver mais longe. O senhor também é critico do Serviço Nacional de Saúde em várias perspectivas...

Não, não.

.. expressei-me mal

Sou um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde

Bem sei que sim. É crítico da falta de respostas que existem, das opções políticas que são tomadas.

As opções que têm sido tomadas não têm sido as mais corretas.

Mas lá está. Isto teremos de deixar para ...

De qualquer maneira, antes de terminar, não queria deixar de dizer que, no fundo, a minha vinda aqui hoje é na perspetiva da comemoração do Dia Mundial do Cancro, que é

É um bom pretexto

Que é no dia 4 de fevereiro, e é um dia que, com várias iniciativas feitas nos institutos de oncologia, quer seja no de Lisboa, no de Coimbra, do Porto... com reuniões, com sessões de esclarecimento, para sensibilizar

A população

A população para a literacia na saúde. Porque esse é um dos enormes problemas. Há muito pouca literacia em saúde e as pessoas ... e nós acabamos por ver os doentes numa fase extraordinariamente avançada da doença.

Muitas vezes já sem hipótese de sobrevivência

Não os vemos numa fase precoce da doença teriam imensas ser possibilidade de serem tratadas sem grande morbilidade, sem grande formação, sem grande compromisso funcional e que com uma fácil reintegração profissional, social, familiar. E esses doentes são muito poucos. E temo que com o andar da atual situação do Serviço Nacional de Saúde essa situação seja cada vez mais frequente. E a minha perspetiva, e eu dou-lhe .. digo-lhe isto, isto é empírico, e é uma impressão minha porque eu não tenho números que lhe possam comprovar isso, aquilo que eu lhe digo é que estamos a voltar ao século XX e a ver os doentes a chegarem-nos com situações extraordinariamente avançadas de doença, em que nós olhamos para aquilo e dizemos "meu Deus, o que nós vamos fazer? O que nós conseguimos oferecer a este doente? Para lhe aumentar a taxa de sobrevivência, mantendo uma qualidade de vida. A qualidade de vida dos doentes tratados com cancro não era um problema importante antigamente. Mas hoje em dia é um problema fundamental. Não podemos manter vivo um doente se o doente não mantiver o mínimo de qualidade de vida. A qualidade de vida é importantíssima.

Até porque a população está a envelhecer, também, não é?

Outro problema gravíssimo que é a oncogeriatria. Mas que é um problema que deveria ser encarado pelo Sistema Nacional de Saúde. Quer da oncogeriatria. Cada vez temos grupos etários mais velhos com cancro e essa é uma das causas porque assistimos a um aumento do número anual de cancros diagnosticados em Portugal. E no mundo não é só cá. É em todo o mundo.

É uma conversa que vamos agendar antes do doutor Jorge se reformar, ainda temos uns meses pela frente. Eu gostaria de ler aqui uma parte de um documento que leiu no último curso de cirurgia de oncologia oral, um curso anual, que julgue que foi o senhor que promoveu. A preocupação permanente de transmitir o conhecimento a outros médicos e em garantir que com a sua saída o serviço de cirurgia do IPO tem staff renovado

É uma preocupação grande minhas

Fica em boas mãos. Isso é importante para um cirurgião, deixar o trabalho entregue em boas mãos. Diz assim "a anterior enfermeira chefe do bloco operatório, com quem muitas vezes discutia mais acesamente, dizia-me sempre que eu era muitas vezes incorreto, impulsivo, injusto e inconveniente. Mas que tinha a enorme virtude de reconhecer, logo a seguir, os meus erros e pedir desculpa, deixando para trás os incidentes como se nada se tivesse passado. "

Ó Jorge, reconhece o seu pai nestas palavras? Da anterior enfermeira chefe?

Não, por acaso não. uma coisa que o pai sempre fez foi não trazer para casa os problemas e as complicações que teria na sua vida profissional. Sempre soube separar... não sei se com a nossa mãe partilhava, mas sei que connosco raramente. Também nunca nos meteu muita impressão esse tipo de coisas.

Mas vocês não faziam perguntas?

Quando se faz muitas perguntas a uma pessoa que também tem alguma relutância ... eu acho que era um efeito de proteção. Não interessava. Havia assuntos mais engraçadas a discutir e a falar com os quatro filhos. E hoje em dia, é engraçado, que eu passo um bocadinho por isso. a minha mulher é médica e eu agora com esta coisa de ter sido filho de médico e de perceber que havia ali uma barreira... eu não faço muitas perguntas. Sou sincero.

Esta imagem é a imagem do médico

É, mas eu reconheço-me muito aí. Eu posso-me zangar, posso ser às vezes malcriado, admito, posso ser malcriado. Mas, imediatamente eu reconheço.. não reconheço o erro que a pessoa fez mas reconheço que eu fui inconveniente e malcriado, que me zanguei sem razão e sou o primeiro a pedir desculpa e a dar um beijinho a essa pessoa. A minha mão é grande demais

O pai em casa também não se chateia

É grande demais, uma mão é grande demais para contar as pessoas às quais eu não falo, ou às pessoas a quem guardei algum rancor. Não tenho. Tento ser o mais consensual, o mais amigo possível. E, acho que qualquer dirigente, em qualquer profissão ou consegue dirigir com os profissionais e com a ajuda de todos os profissionais ou se começa a desassociar dos seus profissionais, dos seus colaboradores e então não consegue fazer nada.

Não é como na mesa de operações, em que a operação termina quando terminar, nós aqui temos tempo, preciso, cirugico para terminar. Mas eu não posso acabar esta nossa conversa sem falarmos da menina dos olhos, da garrafa dos olhos, do negócio de família. Do novo vinho, que já tem...

Vai na segunda edição. Quase esgotada a de 2014.

Que tem o nome da família.

Tem o nome da família. Super original.

Aí tiveram de pensar muito ou foi.. porque não?

Implixit, explicit, e depois sentimos um bocadinho a necessidade de refundar a empresa em termos de projeção da marca, de uma marca familiar.

Apurar os sentidos, o gosto, o paladar, o palato..

Sim, sim. Para já este é um vinho que tem tudo... tem qualquer coisa mais q eu o Explicit. Ou seja, é pegar dentro daqueles quatro hectares e ir buscar, a todos os cantinhos da vinha, as melhores uvas para fazer apenas 1.500 garrafas desse Rosa Santos. E só nos anos bons.

Como é que se percebe quais são as melhores uvas, assim, muito rapidamente?

Provando, sobretudo percebendo a cor que essas uvas têm, percebendo se os taninos estão maduros ou estão verdes e percebendo também, na prova, esmagando as uvas, e provando e cheirando, se realmente existe ali alguma coisa especial. Portanto, é preciso ter o palato e os sentidos bem despertos para este tipod e coisas.

E chegamos a este vinho..

Chegamos a este vinho que estagia em barricas de carvalho francês, novas e de segundo ano, barricas selecionadas por nós, bastante mais elegantes do que as outras onde estagia o Explicit. Estagia lá 24 meses e depois passa um ano em garrafa. E, portanto, é um vinho mais concentrado, mais tânico. Nós temos um bocadinho... hoje em dia as pessoas estão a ...o Alentejo está a criar vinhos com um bocadinho menos de álcool. Existe muito essa temática. Ainda hoje, ontem, surgiu essa notícia, andamos a beber mais álcool que os russos...

Esses só bebem vodka.

Álcool etílico.

Para eles é puro.

Mas, nós temos uma vinha de sequeiro, nos contra forces da Serra d"Ossa, uma vinha ao alto, parece um bocadinho do Douro no Alentejo. E essa vinha... temos escassíssimo acesso à água, portanto, tem produções muito baixas, não conseguimos ter mais do que quatro toneladas por hectare e isso faz realmente com que os vinhos tenham um perfil concentrado, potentes, um pouco alcoólicos, tânicos, cheios de cor. E é o nosso perfil de vinhos, apesar de a tendência agora ser um bocadinho outra, mas, nós não vamos de modas. E, portanto, vamo-nos manter nesta linha enquanto cá estivermos.

É branco e tinto?

Para já não. para já é só tinto.

E seria um vinho para uma boa conversa também ou é um vinho que exige ...

Sim, eu acho que não é para uma boa conversa. É para um bom jantar.

Um vinho para a noite.

Sim, ou então, um almoço especial. Não diria assim um almoço de fim de semana e de família, mas um almoço mais formal, com uma boa cozinha.. acho que o Rosa Santos aí vai ... mas, sobretudo vinho de jantar.