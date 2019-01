Jornadas Mundiais da Juventude: "Já temos a mochila pronta"

João, 24 anos, já tem a mochila pronta para seguir para o Panamá. Leva T-shirts, produtos de higiene e "gel para o cabelo, que é essencial".

Os amigos brincam com ele. João é um dos dez jovens que segue no grupo de 300 pessoas que vão de Portugal às Jornadas Mundiais da Juventude, ao encontro com o Papa Francisco.

Do Algarve partem 28 jovens, o maior grupo do País, mas Silves é a paróquia que tem mais representantes. Isso deve-se muito ao padre Nelson Rodrigues, que chegou à paróquia há cerca de ano e meio. É o responsável pela Pastoral Juvenil na Diocese do Algarve." Tem sido o nosso apóstolo, é ele que nos dá aquela força", diz Carlos, outro jovem que segue igualmente na viagem.

Ouça a reportagem da jornalista Maria Augusta Casaca

O padre Nelson, também ele um jovem de 29 anos, lembra que fez o desafio à comunidade para se deslocarem ao Panamá há algum tempo e não foi fácil reunir este grupo. " Tive um grande Sim inicial e depois um grande Não. Depois veio o equilíbrio e foi possível reunir este grupo". Porque uma viagem ao Panamá de quase 2 semanas não é para todos os bolsos. Por isso os jovens tiveram que angariar fundos.

A paróquia deu-lhes a possibilidade de abrirem a Sé de Silves aos sábados e ficarem com a receita cobrada aos visitantes nas atividades.

"Foi-nos dada a possibilidade de participarmos na feira da Laranja com uma banca, abrirmos a igreja na Feira Medieval e a houve também o donativo da câmara Municipal", conta Gabriela, 20 anos.

Todos, exceto o pároco, vão participar pela primeira vez numas jornadas Mundiais da Juventude. Tudo será novidade. "Culturas novas, esta envolvência toda de conhecer jovens, de estar em contacto com o nosso Papa", diz Carlos que considera que o Papa Francisco tem cativado mais jovens para a igreja.

Para o Ricardo, 22 anos, ver o Papa Francisco, mesmo que seja ao longe, já será muito bom.

"Será um sonho", acredita e Ana Rita, 18 anos, está "com muita expectativa" para esse encontro.

Ao longo dos dias na cidade do Panamá vão ter encontros, festivais de música, catequese, liturgias e muito convívio com pessoas de todo o mundo. Para estes jovens que vão fazer tantas horas de viagem, a cereja no topo do bolo seria o Papa confirmar no Panamá a realização das jornadas de 2022 em Portugal.