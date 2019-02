"Jornadas Mundiais da Juventude são como a Web Summit"

Lisboa vai acolher as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) em 2022, e Fernando Medina já garantiu que a capital portuguesa fará os "investimentos necessários" para a concretização do evento. Mas os custos e a natureza religiosa do evento já terão sido alvo de preocupação e algumas críticas.

Os "ministros" sombra não veem qualquer diferença entre as JMJ e outros grandes eventos que têm escolhido a capital Portuguesa como anfitriã. Ricardo Araújo Pereira explica como as JMJ e a Web Summit podem ser mais parecidas do que possa parecer à primeira vista: "podemos vir a ter em Lisboa (...) um milhão de jovens que vêm falar sobre entidades que nós não sabemos se existem, e, nessa medida, é parecido com a Web Summit", brincou o humorista.

