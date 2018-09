Julho de recordes no turismo. Receita do mês ultrapassa os 2 mil milhões

Portugal atingiu pela primeira vez mais de dois mil milhões de euros de receitas provenientes do setor do Turismo no mês de julho. A secretaria de Estado do Turismo revela, numa nota enviada à comunicação social, que o valor de 2.011,3 milhões de euros representa uma suvida de 9,5% face ao mesmo mês de 2017.

Se recuarmos até ao ano de 2016 a subida é mais drástica: o valor é de 27,9% e, traduzido para valores monetários, representa uma subida de 440 milhões de euros em dois anos.

A Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, realça que é preciso que Portugal continue o trabalho que tem feito no setor, defendendo que "estes resultados mostram que estamos a conseguir crescer em termos de receitas de turismo a um ritmo muito mais acelerado do que em volume de turistas".

Estes valores significam então que "o turismo está a crescer mais em valor, conseguindo alargar a atividade ao longo do ano e ao longo do território".

Nos primeiros sete meses de 2018, e em relação ao mesmo período do ano anterior, a subida foi de 12,9%, um valor de 8.913 milhões de euros, mais mil milhões do que os registados em 2017.

Em relação ao número de turistas que visitam Portugal, o número de hóspedes cresceu em1,6%, ao passo que as dormidas diminuíram em 0,3%.

No que diz respeito à balança do Turismo, o saldo cresceu em 15,3% no mês de julho, totalizando 6.222 milhões de euros.