Canábis desperta cobiça internacional por laboratório militar português

Além de fornecer as Forças Armadas, o laboratório militar já produz fármacos para hospitais (públicos e privados), mas apenas quando esses medicamentos não existem no mercado.

E agora, que a lei da canábis medicinal já está em vigor, a procura junto do laboratório centenário tem sido muita e vem de todo o lado.

"Literalmente, todo o mundo. Acho que só nos falta o continente africano. De resto, já tivemos contactos de empresas na Ásia, na América do Norte, América do Sul e estamos a tentar agora organizarmo-nos para podermos produzir", diz à TSF o major Paulo Cruz.

O chefe do departamento de logística farmacêutica acrescenta que o mercado internacional é o alvo também para empresas nacionais.

"Empresas que são produtoras de canábis - a matéria-prima - e empresas que comercializam ou querem comercializar em mercados internacionais. Também várias empresas portuguesas nos contactaram, inclusive empresas que querem fazer investigação", explica.

Ouça a peça da jornalista Dora Pires sobre a procura do laboratório militar para fabricar medicamentos à base de canábis

Para dar conta do recado, o major Paulo Cruz adianta: "É preciso encontrar um espaço e fazer as obras necessárias, falta o investimento nas obras necessárias para ter linhas produtivas porque, sendo um estupefaciente, exige circuitos diferentes, um controlo mais apertado e inclusive linhas de produção dedicadas."

Caso avance o fabrico de medicamentos à base de canábis, será sempre uma atividade à margem da função civil do laboratório, cuja prioridade continua centrada nas Forças Armadas.

O uso da canábis para fins medicinais foi aprovado, em 2018, no Parlamento. A lei entrou em vigor no passado dia 15.

Fonte do Infarmed disse à Lusa que a entrada em vigor da lei não vai, em termos práticos, ter grande repercussão e revelou que não recebeu ainda qualquer pedido para analisar um produto com vista a ser colocado no mercado.

A partir de agora, disse a mesma fonte, o Infarmed vai ter na página oficial informação específica sobre a canábis para fins medicinais.

