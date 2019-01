Leslie. Mais de meio milhão de euros de prejuízos sem apoios financeiros

No dia seguinte à tempestade, a cooperativa recebeu a visita do secretário de Estado da Agricultura, Luís Medeiros Vieira, que prometeu apoio aos agricultores. Empresas e agricultores particulares conseguiram apoio, mas não a cooperativa agrícola, por estar enquadrada na linha de crédito que se espera que abra para associações desportivas e recreativas.

Valeu à cooperativa ter seguro ou a situação era ainda hoje pior.

O primeiro andar desapareceu por completo, onde funcionava a parte técnica, a contabilidade e a direção. Funciona agora tudo numa pequena sala que escapou ilesa no rés do chão.

O telhado dos escritórios e da loja agrícola voou. O secador de milho avariou. Ainda assim, uma semana depois, ainda que a céu aberto deu para secar o pouco milho que foi colhido, porque grande parte, por causa da Leslie, não chegou a sair dos campos do Baixo Mondego, como explica à TSF Armindo Valente, o presidente.

O resultado da produção agrícola é bastante negativo.

Três meses depois, a Cooperativa Agrícola de Montemor o Velho ainda faz as contas. "Os cálculos que fiz foi para um milhão de euros. Poderá ficar um pouco abaixo desse valor", diz.

As cooperativas agrícolas não entraram nos apoios criados para os agricultores individuais, para recuperar as perdas e repor a produção. "Como era uma cooperativa não estava contemplada nessa situação, o que criaram foi uma linha de crédito, mas com um prazo muito curto, que tinha de ser amortizado em três anos. Numa situação destas teria de ser por um tempo muito mais alargado. Ainda bem que, felizmente, tínhamos seguros", sublinha.

Sem apoios, Armindo Valente garante à TSF que o dinheiro necessário para recuperar a estrutura terá de vir das margens da cooperativa, vai é demorar mais tempo.

Para além das associações e cooperativas em Montemor o Velho aguardarem ainda apoio para reerguerem as infraestruturas, também a própria autarquia sente dificuldades várias, depois de ter colocado a funcionar as estruturas afetadas, como dá conta o presidente da câmara, Emílio Torrão: "A Câmara gastou meio milhão de euros, o que nos arruinou o orçamento em termos daquilo que queríamos fazer até ao final do ano. Temos um problema gravíssimo para encontrar empreiteiros disponíveis e os preços dispararam completamente. Custa-me andar a poupar e a fazer uma gestão correta e agora sujeitarmo-nos a preços proibitivos. Espero voltar à normalidade em breve, mas está a ser difícil", confessa.