" Eu voei sempre com medo. Mas aperto-lhe o pescoço e guardo-o no fato de aviador". E a viagem já dura há 35 anos. António Temporão, entrou para a Academia da Força Aérea aos 18 " tinha cabelos grandes e cheios de caracóis". Hoje, apresenta-se com a farda azul, onde vemos a estrela de Brigadeiro- General e os cabelos grisalhos.

Viaja com os pés firmes na terra, nas funções de chefe de gabinete do CEMFA, mas continua ser o menino que queria ser piloto-aviador. E via o mundo de "pernas para o ar".

Miguel, o filho mais novo, está no inicio da carreira "civil". Licenciado em relações internacionais, com mestrado em gestão de empresas, segue por outros ares. Com " respeito e admiração" pelo trabalho do pai. A quem emociona, quando recorda uma festa de Natal da escola, em que o telefone tocou e António Temporão foi obrigado a partir para ir buscar um doente à Guiné-Bissau. Um general também chora.

Estamos já em manobras de descolagem, para mais Uma Questão de ADN .

Um programa de Teresa Dias Mendes este domingo depois das 14H.