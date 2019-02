Circulação retomada na Linha Azul do Metro de Lisboa, mas ainda com perturbações

A Linha Azul do Metro de Lisboa esteve totalmente parada desde as 8h46 desta manhã. O Metropolitano de Lisboa confirmou a informação à TSF e adiantou que a suspensão de funcionamento da linha está relacionada com uma avaria nos comboios.

Fonte da empresa adiantou entretanto que a linha já foi reaberta, embora se mantenham perturbações na circulação.

Notícia atualizada às 09h29