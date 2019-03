Circulação ferroviária reestabelecida no sentido Cascais-Lisboa. Atropelamento fez um morto

A circulação na linha ferroviária de Cascais foi restabelecida às 07h07 depois de ter estado cortada junto à estação de Carcavelos devido a um atropelamento que causou um morto, segundo a Proteção Civil.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o atropelamento ocorreu junto à estação de Carcavelos às 06h20 desta quarta-feira, tendo a Linha sido cortada no sentido Cascais-Lisboa.



No local estiveram 10 operacionais, com o apoio de quatro veículos.

