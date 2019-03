Cidade enamorada pelo mar, de ruas traçadas a régua e esquadro identificadas por números, Espinho é um destino gastronómico para saborear peixe e marisco.

Por maioria de razões, nestes dias já de primavera, em que, Sem Espinhas, 17 restaurantes integram uma rota citadina ao longo da qual os produtos oceânicos são o destaque da ementa. Com duas opções de menu a preço certo, seja ao almoço ou ao jantar,

Uma iniciativa com nome a condizer, que pretende, acima de tudo, a valorização da gastronomia e da tradição de uma cidade senhora de forte relação com o mar.

Refletida na apelativa ementa dos restaurantes: camarão da costa, jaquinzinhos, lulas grelhadas, caldeirada, arroz de marisco, sopa de peixe, cataplana,

Na zona piscatória, no lado sul de Espinho, um antigo tasco servia de ponto de encontro de muitos que, aos domingos, ao cair da noite, com arte xávega a fazer parte do passado, rumavam a Matosinhos e ao porto de Leixões. O mar era o destino; a pesca o sustento.

Em 2009, a velha taberna ganhou nova forma, cor e vida: hoje A Fidalguinha, na Avenida João de Deus paralela à linha férrea, vizinha da praia e do Museu Municipal - onde laborou a fábrica de conservas Brandão Gomes - é um restaurante conhecido por uma especialidade: lulas e chocos grelhados.

TSF à Mesa - Lulas e chocos grelhados na Fidalguinha espinhense

A casa, de ambiente familiar - vai na 3.ª geração - é acolhedora, com uma sala comprida onde prevalecem os tons em castanho claro, a cor das cadeiras e mesas em madeira. Várias fotos recordam bons momentos neste restaurante em que a grelha, sempre acesa - o lume vivo é um dos segredos para assar bem o peixe - revela a essência da lista.

À laia de introito, a salada fidalguinha, com alface, tomate, cebola e pimentos. Por vezes, há sopa de peixe, que revela boa culinária.

As lulas e os chocos grelhados têm justificada fama: pela frescura dos moluscos e pelo trabalho exemplar na grelha. O molho, à base de bom azeite, manteiga e alho picado dá saboroso contributo para tornar este verdadeiro pitéu numa delícia para o palato.

Que não é tudo nesta casa: robalo, dourada, peixe espada, bacalhau, salmão, carapau e, na época, sardinha enriquecem a lista,

Mais escassas são as propostas de pratos de carne, limitadas à trivialidade de febras, entrecosto, costelinha de porco e bife.

Por encomenda, arroz de marisco e, na época, lampreia à bordalesa.

Nas sobremesas, de fabrico caseiro, o que é de sublinhar, referência para os emblemáticos folhados de requeijão com doce de abóbora e de maçã.

Garrafeira razoável.

Serviço simpático nesta casa simples, de peixe fresco na grelha e com uma especialidade sem espinhas: lulas e chocos. A Fidalguinha, em Espinho.

Onde fica:

Localização: Av. São João de Deus 1484, 4500-389 Espinho

Telef.: 22 731 2036