Macedo de Cavaleiros lidera lista de municípios com maior desperdício de água

O Jornal de Notícias conta na edição desta terça feira que em 2017 as perdas de água agravaram-se em metade dos concelhos do país, com um volume que seria suficiente para encher 281 piscinas olímpicas por dia. A Câmara de Loulé, com 5% de desperdício, tem o melhor desempenho, já Macedo de Cavaleiros, com 77% tem o pior registo de 2017.

Em declarações à TSF, o autarca Benjamim Rodrigues reconhece que a situação é preocupante e justifica com o facto de a rede ser obsoleta.

"A rede de abastecimento tem mais de 30 anos, fizemos um diagnóstico e as condutas não são as adequadas. Estamos a falar de um território, particularmente na zona de Trás-os-Montes onde chegamos a ter temperaturas que chegam aos 10 graus negativos, as condutas facilmente congelam e rebentam. Temos rebentamentos constantes".

O governo apresentou no final do ano passado uma linha de investimento de 40 milhões de euros do Portugal 2020 para combate às perdas de água. O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros diz que a autarquia já fez um estudo e um levantamento da rede de saneamento e apela ao governo para ajudar na reabilitação, que é muito dispendiosa.

"Sabemos que a solução passa por aproveitar a linha de investimento governamental de 40 milhões de euros, o que é manifestamente insuficiente, mas eu espero - como o nosso município é o que tem mais perdas a nível nacional - que o governo esteja sensibilizado e atento para que essa linha de investimento nos beneficie particularmente. O nosso concelho é muito vasto, temos uma rede de abastecimento muito vasta e toda ela degradada. Temos que fazer um investimento muito avultado, mas esperamos poder fazer um investimento na ordem dos três, quatro milhões de euros".

O relatório anual da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, publicado em dezembro, contabiliza mais de 256 milhões de metros cúbicos de água não faturados, o que representa mais 15 milhões de metros cúbicos do que em 2016.

A água não faturada corresponde à que se perde nas condutas envelhecidas no percurso até às torneiras e o volume de água usado para fins públicos não pagos, como regar jardins ou encher piscinas. De acordo com o "Jornal de Notícias" a lista é liderada por Macedo de Cavaleiros, seguem-se Peso da Régua, Cabeceiras de Basto, Murça, Santa Marta de Penaguião, Chaves, Castanheira de Pera, Castelo de Paiva, Mação e Moimenta da Beira - perderam 70% ou mais da água que compraram.