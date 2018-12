Água mais cara. Maior parte dos clientes da EPAL vai pagar mais

A EPAL -Empresa Portuguesa das Águas Livres anunciou esta segunda-feira que o preço da água vai aumentar em média 45 cêntimos mensais para a maioria dos consumidores domésticos a partir de terça-feira.

Numa nota, a empresa afirmou que "para a grande maioria dos clientes domésticos da EPAL, cerca de 85%, o novo tarifário para 2019 implica uma atualização média de 45 cêntimos por mês", um aumento em dois cêntimos superior ao de 2018.

Neste grupo estão considerados os clientes domésticos que tenham um consumo médio mensal de oito metros cúbicos e um contador de 15 milímetros.

A empresa salienta ainda que tem disponível uma tarifa social destinada a famílias mais carenciadas, que prevê descontos que podem ir até aos 93%, sem referir os aumentos relativos aos clientes inseridos nesta tarifa.

Para os agregados familiares com cinco ou mais pessoas está disponível a Tarifa Familiar da Água.

A atualização do tarifário da EPAL entra em vigor no primeiro dia do ano, conforme fixado no Decreto-Lei 94/2015, de 29 de maio.

A EPAL, que serve mais de 80 municípios, é uma empresa do setor empresarial do Estado, detida a 100% pela Águas de Portugal.