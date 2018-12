Mais dois postos dos CTT vão encerrar no Algarve

Nos últimos tempos tem havido uma vaga de encerramentos de postos de CTT no Algarve. As autarquias dizem que o governo " tem obrigação moral e política" de intervir.

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca

Só nos últimos meses já encerraram 2 postos dos CTT: os balcões de Alcoutim e de Estoi, uma freguesia rural do concelho de Faro. Mas os Correios de Portugal já anunciaram o fecho dos balcões na Praia da Luz, no concelho de Lagos e de Sagres, no concelho de Vila do Bispo.

A Associação de Municípios Terras do Infante, que integra as câmaras Municipais de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo já repudiou esta intenção .O vereador da autarquia de Lagos, Paulo Reis, não percebe a atitude dos CTT. "São 2 postos dos CTT com uma afluência significativa", tanto da população residente como de estrangeiros, explica.

Os CTT pretendem passar os seus serviços para as mãos das juntas de freguesia mas a câmara de Lagos considera que as juntas não têm capacidade de resposta.

Apesar dos CTT ser uma empresa privada a Associação de Municípios Terras do Infante considera que o governo tem a " obrigação moral e política de interferir na defesa de um serviço e de um direito das populações."

"Quando se fala que é um serviço universal não percebemos porque é que o Governo não resolve esta situação", diz o vereador. A autarquia de Lagos já pediu uma reunião de urgência com o Ministro do Planeamento e Infraestruturas e com a Administração da empresa, " para dirimir os argumentos" e fazer o possível ao seu alcance para evitar o encerramento de mais postos dos CTT no Algarve