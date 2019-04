Crianças estão a precisar de mais autonomia e menos escola

"As crianças têm muito colo, muita mãe e muito pai e isso é uma bênção, hoje têm muito melhores pais do que alguma vez nós já tivemos, que fique claro", começa por dizer Eduardo Sá. E são melhores no que toca a cuidar, a estar atento, a saber os nomes dos colegas dos filhos, mas depois quando se trata de dar autonomia muitas vezes falham, defende o psicólogo.

"As crianças portuguesas são aquelas que acabam por participar menos nas tarefas de casa." E a responsabilidade, defende Eduardo Sá, é muitas vezes dos pais que dão demasiada importância à escola e dão a entender que tudo o resto é pouco significativo, que o fundamental é mesmo a escola.

"É quase como se andássemos sempre a dizer aos nossos filhos que a família não é tão importante como o trabalho, os amigos não são tão importantes como o trabalho, os sonhos não são tão importantes como o trabalho."