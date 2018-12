Mais de 360 litros de moscatel e 120 quilos de bananas em tradição de Natal de Viana

Mais de 360 litros de vinho moscatel e 120 quilos de bananas vão ser servidos numa tradição que se cumpre há vários anos em Viana do Castelo, sempre na véspera de Natal e que atrai milhares de pessoas.

"Este ano compramos mais de 360 litros de moscatel e mais de 120 quilos de bananas. O tempo parece que vai ajudar porque as previsões pelo menos não dão chuva", afirmou à Lusa, Rogério Martins, presidente do Santa Luzia Futebol Clube, responsável pela organização.

O costume foi iniciado pela casa Riolanda, especializada em vinhos e licores e por vender as "melhores" bananas de Viana do Castelo. No interior, tinha um pequeno balcão onde servia bebidas, entre elas, o moscatel. O hábito de beber um cálice daquele, acompanhado de uma banana, antes da ceia de Natal surgiu, espontaneamente através de um grupo pessoas.

Em pouco tempo, o número de participantes foi engrossando, deixando de "caber" na loja e estendendo-se às ruas em redor. A tradição cumpriu-se, nestes moldes, pela última vez, no Natal de 2015.

A morte da proprietária levou ao encerramento da loja, depois de mais de 60 anos de atividade.

Em 2016, a confraternização em torno do cálice de moscatel e da banana foi iniciada pelo Santa Luzia Futebol Clube, como fonte de receita do único clube de futsal feminino do distrito de Viana do Castelo a militar na divisão maior da modalidade.

Nos últimos dois anos, o clube faz a festa a partir de um stand', em madeira, instalado pela Câmara Municipal, a poucos metros da antiga casa Riolanda, na Praça da República, ex-libris da cidade. Na véspera de Natal, a organização espera voltar a registar uma "nova enchente", numa "manifestação única de convívio e partilha".

A iniciativa vai decorrer no dia 24, entre as 10:00 e as 20:00, acompanhada de concertinas e cantares ao desafio.

No final, a organização garante a limpeza da envolvente que, todos os anos, acumular milhares de copos descartáveis e cascas de banana.

A tradição integra o programa municipal "Sentidos de Viana" 2018/2019, num investimento de 120 mil euros que inclui quase uma centena de iniciativas. O "Sentidos de Viana" começou no início de dezembro e vai decorrer até 04 de janeiro.