Mais de 70% do alojamento local está fora de Lisboa e do Porto.

Numa altura em que se discute a saturação do alojamento local em Lisboa e no Porto, o presidente da ALEP, Associação do Alojamento Local em Portugal, lembra que a maioria deste tipo de arrendamento acontece fora dos centros urbanos e ajuda a descentralizar o turismo.

Eduardo Miranda considera que o alojamento local fora dos centros urbanos ajuda a descentralizar o turismo.

Eduardo Miranda considera que o alojamento local tem ajudado a criar empregos, a fixar população fora dos centros urbanos e a mostrar novos destinos em Portugal sobretudo através de mercados de nicho, como é o caso do surf em cidades como Ericeira e Peniche.

Enquanto Lisboa e Porto concentram perto de 29% das unidades, a categoria geográfica "destinos de praia, veraneio e ilhas" integra 61% e os restantes 10% integram a rubrica "interior e outras cidades". Nesta contabilidade está também integrado o Algarve que reúne 40% da oferta de alojamento local a nível nacional. O responsável da ALEP diz que a concentração deste tipo de alojamento no Algarve não é uma novidade. Eduardo Miranda sublinha que até que o sistema acabou por disciplinar o turismo até porque muitos imóveis tiveram de se licenciar.

O presidente da ALEP diz que o alojamento local acabou por impôr algumas regras ao aluguer de imóveis para férias.

Cerca de 40% do alojamento local está registado no Algarve. As cidades de Lisboa e Porto reúnem 29% das unidades. Leiria regista cerca de 5%, a Madeira quase 4% e Setúbal tem perto de 4% dos registos de alojamento local em Portugal.