"Cabelos mágicos" para crianças com cancro

A Cabelos Mágicos existe há pouco mais de um ano e começa a perder a conta às cabeleiras que já conseguiu entregar. São cabeleiras especiais, que imitam várias personagens da Disney ou de desenhos animados que, todos os dias, fazem parte do imaginário das crianças.

A TSF foi conhecer o projeto que quer, em breve, estar oficializado. Ouça aqui a reportagem

Entramos no espaço da Cabelos Mágicos na Gafanha da Nazaré. Depois do rodar da chave aprece-nos um espaço amplo, que parece ser ainda provisório, mas onde reina a boa vontade. Um cantinho cedido pela paróquia local, de onde mais de cem cabelos mágicos já foram dados a crianças com cancro em Portugal. Começaram há um ano e nunca mais pararam.

São cinco voluntárias, com o apoio de dois lares. A TSF conheceu Maria Miguel, Maria de Lurdes e Inês Castilho.

O objetivo é aliviar as crianças do sofrimento que estão a passar. Encomendas aceitam-se. É gratuito. Tudo feito pelas voluntárias. Na reportagem áudio pode ficar a saber qual é a personagem da Disney mais pedida.

As cabeleiras mágicas estão a ser entregues a instituições como a Acreditar (Porto e Coimbra), IPO (Porto e Coimbra), Hospital de São João (Porto) e Hospital Pediátrico de Coimbra. Contudo, qualquer pessoa pode pedir uma cabeleira para crianças com cancro através da página de Facebook da Cabelos Mágicos .

O início não foi fácil sobretudo pela desconfiança em relação aos materiais, mas as voluntárias só trabalham com aqueles materiais que seguem as normas da União Europeia, são 100% algodão e hipoalergénicos, o mesmo é dizer: materiais que não causam alergias. Ainda assim, todos os donativos de lãs que não estão conformes são canalizados para outras instituições, por exemplo para fazer mantas para idosos.

O futuro da Cabelos Mágicos passa por se oficializarem enquanto instituição, porque para já são apenas um grupo de voluntárias com bom coração. Para já evitam donativos monetários, apenas aceitam material o envio das cabeleiras.