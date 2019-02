Mais um enfermeiro em greve de fome

A partir desta sexta-feira, serão dois os enfermeiros em greve de fome.

Duarte Gil Barbosa, do hospital de S. João, no Porto, vai entrar em greve de fome, em frente ao Parlamento, juntando-se, assim, ao presidente do do SINDEPOR, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, que iniciou a greve esta quarta-feira, a qual manterá até que o Governo aceite voltar à mesa das negociações.

A revelação foi feita pela bastonária da Ordem dos enfermeiros, que, esteve com Carlos Ramalho em Belém.

Ana Rita Cavaco considera que as "reivindicações dos enfermeiros são mais do que justas. Há uma obrigação do Governo de negociar e nós estamos nisto há dois anos. Há questões da carreira que se tocam com a regulação profissional. Há muitas outras Ordens que mediaram situações idênticas de negociações de carreira. Portanto, faz todo o sentido estarmos aqui hoje ao lado deste enfermeiro."

Bastonária da Ordem dos Enfermeiros apoia greve de fome

Entretanto, a normalidade voltou aos dez hospitais onde decorre a greve dos enfermeiros às cirurgias.

O Ministério da Saúde garante, em nota divulgada esta tarde, que "foi retomada a atividade normal nos blocos operatórios".

A greve mantém-se, uma vez que, pelo menos, um dos sindicatos que a convocou não a suspendeu, nomeadamente o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal.

