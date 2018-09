"Mais vale revogar já." PCP desafia partidos a eliminarem a "lei Uber"

O PCP defende que a revogação da chamada "lei Uber" é o caminho mais rápido para "regressar à estaca zero e terminar com as desigualdades" entre o serviço de táxi e as novas plataformas.

Bruno Dias deu conta da entrega, no Parlamento, do pedido de revogação, já anunciado pelo PCP no dia em que os táxis estiveram em greve e foram recebidos pelos grupos parlamentares.

"Antes da entrada em vigor de uma lei injusta que vem criar este regime de privilégio para as multinacionais, o que é previsto é revogar a lei. É esse o desafio que deixamos do ponto de vista político e legislativo", disse o deputado comunista, em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, em Lisboa.

Com este projeto de lei, os comunistas pretendem "revogar uma lei que é iníqua e injusta", que tem entrada em vigor prevista para novembro.