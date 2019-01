Na reta final do século XIX, mais precisamente a 1 de outubro de 1875, a população do Mindelo viveu um acontecimento histórico: a chegada do comboio, que saíra da estação terminal Porto-Boavista, circulando na primeira linha férrea de via reduzida inaugurada em Portugal.

Uma obra realizada pela Companhia de Caminho de Ferro do Porto à Póvoa e que permitiu a circulação de comboios durante 126 anos.

Em 2001, tiveram início os trabalhos de reconversão da linha centenária para materialização do projeto do Metro do Porto.

Uma nova e moderna faceta, que não apagou memórias do passado, reavivadas pelo reabilitado edifício da estação.

É, precisamente, na rua da Estação, muito perto do cruzamento com a Nacional 13, que está localizado o restaurante Manjar Quentinho.

TSF à Mesa - Manjar bem confecionado deixa o estômago quentinho

Construção de um só piso, com entrada lateral, pintado em azul claro e branco, com três salas distintas, duas resultando de posterior aproveitamento do espaço, que se estende por um cuidado e agradável jardim, ladeado por laranjeiras.

A sala principal, uns degraus abaixo da entrada, evidencia o grau de conforto comum às restantes, em que a madeira e o vidro são elementos preponderantes.

Mais desafogada, plena de luz natural que entra pelas paredes envidraçadas, a permitirem visão privilegiada dos verdejantes campos em redor, a sala do fundo, com acesso direto ao exterior, é bastante agradável. Há caixas de madeira com garrafas de vinho como elemento decorativo e mesas com toalhas em tecido acastanhado cobertas por papel, Copos a preceito. Cadeiras estofadas muito confortáveis.

A ementa divide-se por três capítulos.

Para começar, sugere vieira gratinada; a tradicional alheira; cogumelo recheado; costelinha no carvão; migas de Mirandela; amêijoa à espanhola; tábua com salpicão das Beiras; queijo gratinado com orégãos; crepe de legumes com molho agridoce

O peixe, vindo do mar, tal como os moluscos, preenche outro capítulo da lista: bacalhau com broa ou à manjar; polvo no forno com gambas; lulas salteadas com perfume do mar; rodovalho às postas com açorda de sapateira; filetes de polvo em cama de grelos e chips

Vindo da terra, o lote de propostas de maior resistência: taco da Beira; posta tipo mirandesa; bife maturado laminado; espetada terra mar; miminhos de floresta; tomahawk de novilho; T-Bone com polenta; black Angus gratinado.

A alternativa, passa pelas propostas diárias, sempre variadas, bastante apelativas e com excelente relação preço-qualidade: robalinhos escalados, muito frescos, acompanhados com batatinha cozida e salada; tripas à moda do Porto ou bifinhos de peru panados.

Nas sobremesas, destacam-se a rabanada poveira e o bolo chocolate/laranja. Mais clássicos, aletria e leite-creme, entre várias sugestões ditas de autor.

Garrafeira de nível elevado. Serviço muito simpático neste restaurante com uma cozinha com qualidade e que confeciona saboroso Manjar Quentinho, no Mindelo, Vila do Conde.

Onde fica:

Localização: R. da Estação 50, 4485-486 Mindelo (Vila do Conde)

Telef.: 915 387 605