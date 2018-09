Capital da Bicicleta nos anos dourados da indústria das máquinas de duas rodas, com e sem motor, Águeda é palco, desde 2006, de um dos maiores festivais de arte urbana. O AgitÁgueda pinta a cidade de cor, enchendo de contagiante alegria e movimento as ruas cujo teto é feito de policromáticos guarda-chuvas em suspensão.

É um dos grandes cartazes de Águeda, onde avulta o moderno Centro de Artes da cidade ainda servida pelo Vouguinha.

O popular comboio, esquecido e subaproveitado, à imagem da ferrovia nacional, circula pelo Vale do Vouga entre campos de milho e as casas incaracterísticas de Casainho, nos subúrbios da cidade.

Os carris seguem paralelos à rua Pau da Linha onde o restaurante Manjar da Helena é refúgio seguro para saborear cozinha tradicional.

TSF à Mesa - Manjar da Helena: um manjar bem confecionado nos subúrbios de Águeda

A aparência exterior até pode causar legítimas dúvidas, uma vez que o restaurante ocupa um 1.º andar que quase passa despercebido.

Rompida essa indecisão, galgados alguns degraus, deparamos com uma sala colhedora, com muita luz natural que atravessa a larga vidraça, a todo o comprimento do espaço. Ao redor, campos verdejantes.

Uma panorâmica agradável que se alcança da sala com decoração sóbria e amesendação a preceito.

À frente do restaurante, desde o ano 2000, está Pedro Guarino, que deixou de lado a engenharia e gestão industrial para tomar o lugar da mãe Helena aos comandos dos fogões. Pedro, é mestre na arte de bem receber e de formular sugestões, enquanto vai dizendo que a mãe começou a cozinhar aos 70 anos.

Dela herdou o gosto pela cozinha e a lista apresenta pratos tradicionais, elaborados com bons produtos e bom tratamento culinário.

Para começar, broa frita com morcela.

Entre as opções propostas para continuidade, a açorda de camarão com coentros estava perfeita.

Arroz de gambas; polvo no forno com batatas a murro, filetes de garoupa com arroz de tomate e bacalhau à Troia alargam as escolhas.

Referência para o chamado arroz de peixe, cujos ingredientes principais são, com frequência diária, garoupa e robalo. A proximidade da costa permite que os produtos frescos do oceano ali cheguem com rapidez.

Na época, não falta a lampreia,

Nas opções cárnicas, há bifinhos na sertã e naco grelhado com batatas a murro.

A carne maturada -- costeletão ou bifinhos, tudo na grelha - também figura na ementa.

Nos meses mais friso, os assados ganham maioria na lista.

Ao almoço, há sugestões expresso: bacalhau à lagareiro; pataniscas; bifinhos na sertã; rodião grelhado, variando o acompanhamento : batata a murro, arroz de tomate ou de feijão.

Para concluir, pudim toca na alma; mousse de leite com sorvete de limão ou os fusis, doces tradicionais de Águeda.

Carta de vinhos bem elaborada com boas referências e vários espumantes da região bairradina.

Serviço atencioso.

A mesa do Manjar da Helena pode mudar, para local mais central, mas a boa cozinha, feita com sabedoria, vai, certamente, permanecer. Em Águeda.

Onde fica:

Localização: Rua Pau da Linha 160 - Casainho de Baixo 3750-401Águeda

Telef.: 234 603 760