Famosa marca de decoração cria coleção inspirada em Portugal

A casa de decoração, comida 'gourmet' e utensílios de cozinha Williams-Sonoma, que detém várias marcas nos Estados Unidos, criou a coleção "Destination: Portugal" com design inspirado nos azulejos portugueses.

Numa campanha que "é transversal a várias partes da companhia", segundo explicou à Lusa fonte da marca, a coleção de serviço de jantar, toalhas e acessórios esteve em destaque nas lojas físicas em Los Angeles e está disponível também no sítio online.

Sob o mote "Welcome to Portugal" (Bem vindos a Portugal), a coleção incide sobretudo no branco e azul-escuro. Há pratos redondos e quadrados, copos, canecas, tigelas, jarros, travessas, toalhas, guardanapos e vários outros acessórios de mesa, todos com design típico português e preços que vão dos 10 aos 295 dólares.

A Williams-Sonoma escolheu também uma "equipa de desenvolvimento de comida" que preparou uma série de receitas típicas portuguesas com a ajuda de 'chefs' luso-americanos. Foi o caso de George Mendes, do restaurante com estrela Michelin Aldea, em Nova Iorque, que criou molhos feitos exclusivamente para a marca.

Durante a campanha, há 'workshops' de cozinha com receitas portuguesas disponíveis em várias localizações da marca, tais como cataplana, salada de chouriço e frango com piri piri. Telmo Faria, 'chef' do novo restaurante português Uma Casa, em São Francisco, criou a receita de arroz de marisco da ação promocional "Destination: Portugal".

Além do serviço de jantar e das receitas, a Wlliams-Sonoma incluiu ainda uma secção de azeite e vinagre denominada "Flavors of Portugal" (Sabores de Portugal) e de vinhos, "Cheers to Portugal" (Um brinde a Portugal).

A campanha vai terminar com uma "viagem culinária" a Lisboa e Porto, que será sorteada entre os clientes que se inscreverem até 31 de agosto, e inclui jantar no restaurante Esplanada Furnas, na Ericeira.

A Williams-Sonoma tem sede em São Francisco e detém as marcas Pottery Barn, Pottery Barn Kids, West Helm, Mark and Graham e Rejuvenation.