Marcelo promulga alteração à lei da identidade de género e lei da Uber

As alterações à lei da identidade de género, a lei que regula as plataformas de transporte, como é o caso da Uber, e ainda uma alteração à Lei de Enquadramento Orçamental foram promulgadas, esta terça-feira, pelo Presidente da República.

No que diz respeito ao diploma sobre as alterações à lei da identidade de género, que Marcelo Rebelo de Sousa tinha vetado em maio, pode ler-se na nota publicada no site da presidência que "Considerando que a alteração aprovada pela Assembleia da República vai, genericamente, no sentido do reparo feito em 9/5/2018, o Presidente da República promulgou o Decreto da Assembleia da República nº 228/XIII relativo ao direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa."

As alterações pedidas pelo Presidente na altura prendiam-se com a exigência de um relatório médico para que os jovens pudessem mudar de sexo.

Marcelo viu-se obrigado a promulgar a legislação sobre o regime jurídico de plataformas como a Uber, mas não ficou completamente satisfeito, uma vez que os reparos feitos pelo Presidente não foram totalmente tidos em conta no novo diploma.

"Atendendo às alterações introduzidas pela Assembleia da República, tomando em atenção nalguma medida, embora limitada, os reparos feitos em 29/4/2018, o Presidente da República promulgou o Decreto da Assembleia da República nº 226/XIII, relativo ao regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica", pode ler-se na nota.

Também a Lei de Enquadramento Orçamental não agradou o Presidente da República, uma vez que a nova lei prorroga os seus efeitos apenas para o Orçamento de 2021.