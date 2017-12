Presidente mantém em aberto decisão sobre financiamento dos partidos

Marcelo Rebelo de Sousa já saiu do hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde estava internado na sequência de uma operação a uma hérnia umbilical na última quinta-feira.

Numa curta declaração aos jornalistas o Presidente agradeceu à equipa hospitalar e destacou o trabalho do Serviço Nacional de Saúde.

Ficou ainda uma "palavra especial" para todos aqueles que nesta passagem de ano estão internados ou doentes em casa: "que as entradas sejam melhores do que as saídas".

Sobre o financiamento dos partidos, também uma menção: "nos dias úteis a estes dias decidirei uma de duas coisas, promulgar ou vetar, "decidirei no momento em que entender".

A agenda do Presidente para os próximos dias foi cancelada, incluindo as deslocações previstas para 31 de dezembro e 1 de janeiro, às regiões afetadas pelos incêndios de outubro.

Em 31 de dezembro, o Presidente tinha planeado visitar os concelhos de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, e no dia 1 de janeiro de 2018 iria a Arganil, também no distrito de Coimbra, Santa Comba Dão e Vouzela, ambos no distrito de Viseu, de onde iria fazer, em direto, a mensagem de Ano Novo.

O que é uma hérnia umbilical?