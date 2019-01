Marcelo veta Lei de Bases se só tiver aprovação à esquerda

A decisão do Presidente da República está tomada. Se a Lei de Bases da Saúde apenas contar com os votos do PS, PCP, "Verdes" e Bloco de Esquerda, Marcelo Rebelo de Sousa chumba o diploma.

O jornal Público avança que o Chefe de Estado defende a necessidade de todos os partidos, incluindo PSD e CDS, se reverem no texto final, de modo a que a Lei de Bases da Saúde possa resistir em próximas legislaturas, ou seja, mesmo quando o PS já não for Governo.

Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dado sinais nesse sentido, numa entrevista à agência Lusa, no passado dia 25 de janeiro. O Presidente da República afirmou que rejeitará uma Lei de Bases da Saúde "fixista", que seja "o triunfo de uma conjuntura", defendendo que nesta matéria deve existir "uma lei de regime".

O Presidente defendeu não deve existir "grande clivagem entre PS e PSD", nesta matéria, pois considera que cenário de constante mudança na lei de bases "não é compatível com investimentos a médio e longo prazo na saúde".

A proposta visa eliminar o apoio ao desenvolvimento do setor privado da saúde em concorrência com o público e estabelece que a contratação de entidades privadas e sociais fica condicionada à avaliação das necessidades.

O papel do Estado e da iniciativa privada ou a cobrança de taxas moderadoras são aspetos que dividem os partidos políticos.

Todos projetos de Lei de Bases da Saúde desceram, na semana passada, à especialidade sem votação.