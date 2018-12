Maré cheia de peixe e marisco na cidade dos canais

«A ria, como o Nilo, é quase uma divindade», escreveu Raul Brandão em «Os Pescadores». E, em boa verdade, a ria está intimamente ligada a Aveiro, através de canais que conferem à cidade uma fisionomia marcante, uma atmosfera diferente.

No canal do Tojo, o cais da Fonte Nova é palco de muita animação, gerada pelo Sai Prá Rua, iniciativa que até 14 de janeiro é um convite para visitar a casa do Pai Natal, tomar lugar na roda gigante ou para a diversão na pista de gelo. Por ali circula o comboio com decoração alusiva à quadra, enquanto os moliceiros sulcam as águas calmas.

Bem diferentes das que, tantas vezes José Rabumba, de alcunha «Aveiro» enfrentou. «Heroico e valente homem do mar», lê-se na placa toponímica da rua perpendicular ao canal central e onde está, há praticamente duas décadas, o restaurante Maré Cheia.

O espaço é repartido por duas salas, a primeira, mais estreita, a segunda, de maior dimensão, divididas por um aquário marisqueiro, ocupado por belos exemplares de crustáceos.

Alvo de obras de remodelação, o restaurante ganhou outro grau de conforto. Mobiliário moderno; decoração sóbria, com as paredes literalmente forradas com fotografias de frequentadores mais ou menos conhecidos.

Mesas postas a preceito, cobertas com toalhas em pano. Os produtos do mar - peixe e marisco -- e da ria - têm fama as enguias - são a imagem da casa e a matéria que preenche em grande parte a ementa.

O arroz de marisco especial ou de gambas descascadas são a imagem de uma cozinha mais elaborada, feita com saber e boa matéria-prima,

O peixe, seja grelhado ou frito, assume preponderância na lista, em que o capítulo marisqueiro está preenchido com variedade e com produtos cuja frescura está bem à vista.

Para entreter o palato, queijo de ovelha amanteigado ou um creme de marisco. Amêijoas à Bulhão Pato ou mexilhões à chefe podem ser, igualmente, opção para começo de refeição.

Enguias fritas; espetada de polvo e lulas frescas, grelhadas ou fritas são algumas das escolhas possíveis, a par do peixe do dia, cozinhado ao gosto do cliente.

A cabeça de garoupa -- grelhada ou cozida - é pitéu apreciado, mas o ensopado não lhe fica atrás.

Para escalar, há rodovalho e garoupa, acompanhados com migas; para fritar ou grelhar, o peixe-galo é outra opção.

Uma das referências da casa é, no entanto, a mariscada, para duas ou quatro pessoas. Variada e com apresentação apelativa, tem clientela fiel.

Excelente, pela frescura e adequada confeção, a sapateira recheada.

Lavagante; camarão da costa; gambas fritas com molho de alho; lagosta à chefe ou ao natural com salada russa completam a oferta marisqueira.

As opções cárnicas resumem-se a naco de vitela e prego no prato.

Na doçaria, destacam-se o pecado de ovos-moles e o travesseiro de noiva.

Garrafeira adequada às características da casa.

Serviço simpático, vencida que foi a renitência inicial em disponibilizar lugar, quando eram várias as mesas vazias, alegadamente reservadas neste restaurante que, no género, revela atributos para ser referência. Maré Cheia, em Aveiro.

Onde fica:

Localização: Rua José Rabumba nº 8 e 12 3800 Aveiro

Telef.: 234 384 030