Marginal cortada no sentido Cascais-Lisboa devido a cinco acidentes

A estrada Marginal está cortada no sentido Cascais-Lisboa, na zona da Parede, devido a vários acidentes, desde as 8h15 desta manhã. A Polícia de Segurança Pública (PSP) está nesta altura a fazer a limpeza da via.

O comando metropolitano da PSP de Lisboa indicou à TSF que, durante as últimas horas, houve cinco acidentes na zona entre o Estoril e Parede. Há registo de uma vítima mortal, que ficou encarcerada na viatura. A vítima ainda foi levada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas não resistiu aos ferimentos.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Parede, que tiveram de recorrer a material de desencarceramento para retirar a vítima do interior do automóvel.

Ainda não existe previsão para a reabertura da estrada.