Maria Matos "ao ar livre" pela última vez antes das mudanças

Acontece no dia 14 de julho no vizinho Bairro das Estacas, mas, desta vez, assinala também o fim de um ciclo do Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa. É que, a partir de setembro, o Maria Matos vai ser entregue a agentes culturais privados.

Antes, ainda há tempo para uma festa feita também a pensar nas famílias, com muitas atividades para os mais novos. É entre as 15h00 da tarde e as 22h00 da noite e a programadora do serviço educativo, Susana Menezes, conta que este ano, em particular, a programação tem um tema: "ato coletivo".