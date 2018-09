Marinha alerta para agitação marítima nos Açores causada pelo furacão Helene

O furacão Helene deve fazer-se sentir sobre os Açores na manhã deste sábado, segundo previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que reiterou que o aviso vermelho no arquipélago voltaria a ser ativado por volta do meio-dia. A intensidade do vento tem aumentado ao longo da manhã e o IPMA admite que a tempestade pode passar sobre as ilhas já na madrugada deste domingo.

No grupo ocidental do arquipélago é esperada "chuva muito forte" e agitação marítima com ondas que podem atingir entre os oito e os 12 metros de altura.

Tendo em conta esta agitação, a Marinha portuguesa recomenda cautela e o tenente Luís Quaresma avisa "os navegadores e as pessoas que frequentam as orlas costeiras" que estas são condições que "podem originar o rebentar das ondas" a alturas pouco usuais, que podem apanhar desprevenido e colocar em risco quem anda perto no mar.

Os avisos da Marinha acerca do furacão Helene.

Em Portugal continental os efeitos desta tempestade não devem fazer-se sentir "uma vez que se trata de uma tempestade muito limitada no espaço", algo que se estende à agitação marítima, pelo que não deve chegar ao território do continente.

Diamantino Henriques, meteorologista do IPMA, admite que todas as ilhas do grupo ocidental podem ser afetadas. "O Helene deve passar muito perto, ou mesmo em cima, do grupo ocidental", segundo a trajetória projetada, com uma probabilidade "elevada".

"Já foram registadas rajadas na ordem dos 70 km/h na estação (meteorológica) das Flores. No grupo central também deverá verificar-se um agravamento do vento, precipitação e agitação marítima, mas com menos intensidade. O grupo oriental deverá ser o menos afetado por esta tempestade", explica Diamantino Henriques.

Por volta das 13h, o furacão estava a 375 km dos Açores.