Marinhas de bons sabores na cidade dos canais

Aveiro sai para a rua nesta quadra natalícia: animação é coisa que não falta no cais da Fonte Nova, tendo como pano de fundo o magnífico edifício, em barro vermelho, da antiga cerâmica Jerónimo Pereira Campos e Filhos, um belo exemplar da arquitetura industrial dos princípios do século XX.

No vasto espaço verde, que se estende ao longo do canal até à vizinhança do mercado Manuel Firmino, repleto de citações de autores portugueses, há um carrossel francês; uma pista de gelo muito concorrida; a casa do Pai Natal e a roda gigante, que se destaca do conjunto de diversões que, até dia 14 de janeiro, fazem a delícia de miúdos e graúdos.

Um pouco afastada do centro, a urbanização das Barrocas é uma tranquila zona residencial de artérias desafogadas, como é o caso da rua Cavalaria 5, onde, praticamente nas traseiras do velho quartel de Sá e nas imediações de um hipermercado, fica o restaurante Marinhas.

Espaço airoso, moderno, ao nível da rua, à esquerda de quem entra, logo a seguir ao expositor do peixe fresco, alonga-se um balcão, praticamente ao comprimento da sala. A exemplo do piso da sala, é revestido a tijolo. Ao fundo, um painel em azulejo retratando um moliceiro; e a grelha, na vizinhança da cozinha.

Na parede do lado direito, com lambris em azulejo, três janelões garantem boa luz natural; do outro lado, há fotos, a preto e branco, das salinas e dos marnotos. Teto em madeira. Amesendação correta, com toalhas e guardanapos em tecido.

A ementa privilegia os produtos do mar, que ali chegam bem frescos todos os dias e são trabalhados na cozinha e na grelha.

Para começar, mexilhões, carapauzinhos, petinga frita ou uma sopa de peixe.

As enguias, fritas e acompanhadas com arroz do mar, ou em caldeirada, para duas pessoas, figuram em posição cimeira na lista.

Massada de tamboril e ensopado do mar são pratos, igualmente, confecionados só para dois comensais, mas a escolha é vasta, designadamente no capítulo de peixe fresco do dia - sargo, peixe galo, robalo -- grelhado e escalado, tendo migas como acompanhamento.

As línguas de bacalhau fritas são um tributo à tradição local.

Entre filetes de polvo e linguadinhos fritos com arroz do mar, a escolha recaiu nesta última opção. Acertada, pela frescura dos exemplares - nada menos de três a preencherem a travessa - e fritura no ponto. Caldoso, o arroz do mar, servido num tachinho e com abundante matéria-prima, gambas e bivalves, revelou aprimorada culinária.

Boa nota, igualmente, para o bacalhau com broa, ou à chefe.

O capítulo marisqueiro é igualmente tentador: amêijoas à Bulhão Pato; sapateira recheada e, para duas pessoas, cataplana de marisco, feijoada, açorda e arroz,

Caril ou arroz de gambas completam este capítulo.

Em número diminuto, o que se explica facilmente, os pratos de carne, são limitados a quatro tipos de bife e a uma espetada de lombinhos com gambas.

À sobremesa, a tentação é grande: pecado de ovos-moles, com suspiro ralado desperta a gula.

Boa garrafeira. Serviço simpático neste restaurante com uma cozinha que tira muito bom partido da qualidade da matéria-prima. MARINHAS. Em Aveiro.

Localização: Aveiro

Telef.: 234 197 679