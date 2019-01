"Mário Machado fez uma cedência lamentável ao politicamente correto"

Mário Machado, condenado no passado por crimes como coação, roubo, sequestro, posse ilegal de armas e envolvimento no assassinato de Alcindo Monteiro na noite de 10 de junho de 1995 , foi apresentado no programa de Manuel Luís Goucha como "autor de algumas declarações polémicas".

O caso levou a Associação SOS Racismo a acusar a TVI de branquear o passado de Mário Machado e a polémica que se seguiu levou à suspensão da rubrica "Diga de Sua (In)Justiça" do programa da manhã, desencadeou uma investigação da ERC e levou à apresentação de uma queixa pelo Sindicato dos Jornalistas contra a TVI. O ministro da Defesa, João Cravinho, recorreu à rede social Twitter para dizer que "uma atitude destas não é muito diferente de quem ateia incêndios pelo prazer de ver as labaredas".

Os "ministros sombra" são unânimes em considerar que Mário Machado tem o direito de expressar as suas ideologias, por racistas e fascistas que sejam, mas que tal deve ser enquadrado devidamente e sujeito a um contraditório sério e rigoroso. Para Ricardo Araújo Pereira, "convidar um nazi como Mário Machado, com o cadastro longo que Mário Machado tem, e dizer "é o autor de algumas declarações polémicas", é a mesma coisa que ter como convidado o vírus da SIDA e dizer "cá está o autor de algumas maroteiras no nosso sistema imunitário!".

O humorista segue fazendo uma declaração de interesses, uma vez que tem já um historial na justiça com Mário Machado: o caso remonta a 2008, quando os "Gato Fedorento" afixaram no Marquês de Pombal um cartaz de escárnio dirigido a um outro cartaz do Partido Nacional Renovador, contra a imigração. Em retaliação, a integridade física do humorista e da filha de cinco anos foram ameaçadas por elementos da extrema-direita , e entre os arguidos do caso estava Mário Machado, então líder do grupo neo-nazi "Portugal Hammerskins". Feita a declaração de interesses, Ricardo Araújo Pereira defende que "Mário Machado tem o direito de falar e a TVI tem direito de o convidar, não percebo é para quê".

O humorista lamentou ainda a "cedência lamentável ao politicamente correto" de Mário Machado, que, quando confrontado pela pergunta de Manuel Luís Goucha sobre o facto de o apresentador ser homossexual e casado com um homem, não foi capaz de se manter fiel à "fanfarronice do anti-politicamente correto" e finaliza dizendo que "o único mérito deste caso é agora ficarmos na expectativa de saber "o que é que a Cristina Ferreira vai fazer para bater isto: "fazer fogo com paus, será que interessa?".

