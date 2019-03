"Mas que porcaria é esta", Ricardo Araújo Pereira?

No dia 7 de março, a Escola Básica 2/3 da Quinta da Lomba, no Barreiro, recebeu a Associação Rede Ex Aequo para um debate, cujo objetivo seria "promover a igualdade de género" e "sensibilizar os alunos para as diferentes orientações sexuais". A sessão decorreu no âmbito da disciplina Educação para a Cidadania, e foi dirigida aos alunos do 6.º ao 8.º ano, com autorização de pais e professores. Sessões como esta fazem parte integrante do Projecto Educação LGBTI daquela associação, e têm como objetivo principal "a redução do bullying em meio escolar" , como explicou ao Jornal I Nick Lorgat, um dos responsáveis da Rede Ex Aequo.

PUB

Bruno Vitorino, deputado do PSD, usou a rede Facebook para expressar a sua indignação: "Sensibilizar alunos de 11 anos sobre diferentes orientações sexuais? Com associações LGBTI à mistura? Que porcaria é esta? Cada um pode ser o que quiser, mas deixem as crianças ser crianças. Deixem as crianças em paz. Adultos a avançar sobre este campo junto de crianças é perverso. Isto tem que parar!"

As deputadas Joana Mortágua e Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, consideraram o comentário inaceitável e anunciaram, também na rede Facebook, que vão apresentar queixa na Comissão para a Igualdade de Género:

Em resposta, Fernando Negrão escreveu uma carta ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a solicitar que a queixa das deputadas seja debatida na conferência de líderes parlamentares.

Para Ricardo Araújo Pereira, Bruno Vitorino parece temer que a associação ande pelas escolas a tentar convencer os alunos a serem homossexuais: "Este senhor acha que esta associação (...) vai lá com panfletos a dizer 'queres ser homossexual, contacta-nos', e tem medo que os miúdos olhem para aquilo e pensem 'Hum! Está aqui uma saída profissional que eu, se calhar...", ironiza o humorista.

A emissão completa do Governo Sombra, para ver ou ouvir , sempre, em tsf.pt