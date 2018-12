Quase 300 passageiros com voos cancelados por causa da depressão Etienne

A intempérie que está a atingir os Açores já originou o cancelamento de algumas ligações no arquipélago e de um voo entre Lisboa e a ilha do Pico, afetando 276 passageiros, indicou fonte da SATA.

O porta-voz da companhia aérea açoriana, António Portugal, explicou à agência Lusa que, devido às condições meteorológicas, "foi cancelado o voo Lisboa/Pico/Lisboa, da Azores Airlines, com 163 passageiros" que serão acomodados em ligações de hoje e de terça-feira.

"As condições meteorológicas impediram ainda a realização dos voos Terceira/Horta/Terceira, com 70 passageiros, e da ligação Ponta Delgada/Pico, com 43 passageiros, da SATA Air Açores", que assegura as viagens aéreas entre as nove ilhas do arquipélago, acrescentou o responsável da transportadora.

Os passageiros das ligações canceladas entre as ilhas serão reacomodados ainda hoje.

Devido ao estado do mar, a autoridade marítima determinou hoje de manhã o fecho a toda a navegação do Porto da Casa, em Vila Nova do Corvo, a mais pequena ilha dos Açores.

A autoridade marítima já tinha também determinado o encerramento do porto de Santa Cruz das Flores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em aviso vermelho o grupo ocidental dos Açores - ilhas das Flores e do Corvo - devido a ventos que deverão atingir os 140 km/h.

Em nota enviada à imprensa, o instituto diz que a depressão Etienne, que hoje atravessa o arquipélago, trará às Flores e ao Corvo "precipitação forte acompanhada de trovoadas", vento forte com rajadas que se "irão intensificando, podendo atingir os 140 km/h durante a tarde" e "ondas de sudoeste passando a noroeste que poderão atingir os sete metros de altura".

Para as duas ilhas do grupo ocidental foi emitido até às 20:00 de hoje o aviso vermelho devido ao vento.

O aviso vermelho é o quarto e mais elevado aviso meteorológico e representa uma situação meteorológica de risco extremo.

A depressão Etienne, sinaliza o IPMA, deverá estar pelas 12:00 de hoje (hora local, menos uma que em Lisboa) a 120 quilómetros a norte da ilha das Flores, deslocando-se para este-nordeste.

O grupo central (Terceira, Graciosa, Pico, Faial e São Jorge), diz o IPMA, deverá ter hoje "precipitação forte, que poderá ser acompanhada de trovoadas", com vento com rajadas na ordem dos 100 km/h ao longo do dia e as ondas poderão atingir os oito metros de altura.

O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) "será o que menos sentirá os efeitos da depressão Etienne", com "precipitação por vezes forte podendo ser acompanhada de trovoadas e vento com rajadas da ordem dos 90 km/h".