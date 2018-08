Médico de Leiria cria página solidária para ajudar doentes carenciados

Confrontado com os problemas dos utentes que atende no serviço de urgência do hospital de Santo André, do Centro Hospitalar de Leiria, António Cruz decidiu criar uma pagina no Facebook.

Assim nasceu a "Leiria Solidária" , que conta com mais de 4 mil e 300 membros e tem por objetivo ajudar as pessoas mais carenciadas da região.

O especialista em Medicina Geral e Familiar afirma que as situações de doença surgem com frequência associadas a problemas financeiros ou familiares.

Ouça a reportagem de Maria Miguel Cabo sobre a ação Leiria Solidária

A jornalista Maria Miguel Cabo falou com o médico que criou a página solidária para ajudar os doentes mais necessitados da região de Leiria.

Até agora a página "Leiria Solidária" ajudou centenas de pessoas e o dinamizador, António Cruz, espera que a plataforma sirva de exemplo para criar outras páginas solidárias no país.