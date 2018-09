Médicos e juízes vão aprender a lidar com violência doméstica

A Coimbra Business School vai avançar com um curso para preparar melhor os juízes, procuradores, médicos, assistentes sociais e psicólogos a lidarem com o fenómeno da violência, sobretudo a doméstica, foi hoje anunciado.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Costa, presidente daquele estabelecimento de ensino, diz que "uma média de quase três dezenas de mulheres assassinadas por ano é intolerável e não pode continuar. Isto não é compatível com um país que está na Europa e que pretende obter bons índices de desenvolvimento social".

Segundo Pedro Costa, a falta de formação dos agentes que lidam com o fenómeno foi a motivação para a Coimbra Business School avançar com o "primeiro curso do género" em Portugal, que terá início em novembro.

Para o responsável, "falta claramente formação nesta área aos agentes sociais, juízes e advogados, que têm uma formação muito específica".

"É preciso saber como agir quando estão perante estas situações de violência, que são um fenómeno transversal a toda a sociedade", sublinhou.

O presidente da Coimbra Business School mostrou-se convicto de que este curso "contribua para melhorar a prevenção e o combate à violência, sobretudo aquela que se abate sobre as mulheres".

Opinião partilhada pela docente universitária Sónia Costa, coordenadora do curso, para quem "uma das maiores lacunas na resposta aos problemas suscitados pela violência doméstica e violência de género repousa, indubitavelmente, na formação e na capacitação de profissionais que são chamados a resolvê-los".

Segundo esta investigadora, que integra o Conselho Científico da Agência para a Prevenção do Trauma e da Violação dos Direitos Humanos, "com uma qualificação mais adequada dos diferentes profissionais, muitos dos erros que se cometem podiam ser evitados".

Os números da violência em Portugal, nomeadamente contra as mulheres, "são assustadores e não deveriam existir", refere a investigadora, referindo que, no ano passado, foram assassinadas 19 mulheres.

O curso de especialização "Violência(s): Da perceção à intervenção", concebido para os profissionais que lidam diariamente com a violência e com o crime contra pessoas é organizado com o apoio da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade. Termina em fevereiro de 2019 e disponibiliza 40 vagas, sendo que 20 são para profissionais da administração pública e 20 para a população em geral.