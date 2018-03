Meia maratona de Lisboa não passa na ponte 25 de Abril. Atletas partem de Sete Rios

Devido ao forte vento previsto para domingo, o percurso da meia maratona de Lisboa foi alterado. As autoridades decidiram transferir o ponto de partida da prova para o viaduto do Eixo Norte-Sul, na zona de Sete Rios, junto ao Jardim Zoológico.

A prova começa "no Eixo Norte-Sul, lá em cima, na zona de Sete Rios, em frente mais ou menos ao Jardim Zoológico", revelou à TSF Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, acrescentando que a corrida "dirige-se até à Ponte 25 de Abril e na ponte apanha o trajeto normal porque desce para Alcântara".

Os cerca de 35 mil atletas inscritos na prova não vão passar a Ponte 25 Abril, como é habitual. A organização ativou o "plano B" depois de uma reunião com as autoridades.

O horário de partida mantém-se às 10h30 explicou Carlos Móia, referindo que a nível de transportes "a zona está bem servida".

A organização referiu que há mudanças em relação à Fertagus que apoia a meia maratona de Lisboa como transportadora oficial da prova. "Em vez de ir para o Pragal, muda para Sete Rios", explicou Móia.

O presidente do Maratona Clube de Portugal garante que a organização fez "de tudo para não anular a prova" porque seria um desrespeito para com os atletas portugueses mas "acima de tudo para com os cerca de 6 mil estrangeiros inscritos na prova que têm hotéis, viagens e tudo pago".

A 28.ª edição da meia maratona de Lisboa atingiu 35 mil inscritos. A prova de elite, que não será afetada por qualquer alteração de última hora, pois tem a partida marcada para Algés, apresenta como grande referência o eritreu Zersenay Tadese, vencedor da prova em 2010 -- com um recorde do mundo de 58.23 minutos, que ainda se mantém -, 2011 e 2012.

Tadese deverá encontrar forte oposição dos quenianos Sammy Kitwara e Stanley Biwot, os dois outros únicos atletas que já correram a distância abaixo de 59 minutos, bem como o ugandês Stephen Kiprotich, campeão olímpico da maratona em Londres2012 e campeão mundial, em 2013.

No setor feminino, reúnem algum favoritismo as três atletas com a melhor marca pessoal abaixo dos 68 minutos: as quenianas Pasalia Chepkorir Kipkoech e Magdalyne Masai, quinta classificada no ano passado em Lisboa, e a etíope Belainesh Oljira.