Mesa tradicional na aldeia conhecida pelas facas e pela tanoaria

Palaçoulo fica lá longe, no planalto mirandês, onde a sonoridade das gaitas de foles, dos bombos e das concertinas ecoa nos fraguedos que amparam as águas do Douro e dá ritmo à dança dos pauliteiros.

É terra agreste, de frio tão cortante como o gume das facas da histórica indústria local e dos canivetes feitos às mãos. Cutelaria com imagem de marca, um saber de gerações, que colocou a freguesia de Miranda do Douro no mapa ibérico. Espanha está ali mesmo ao lado, enquanto Portugal continua a política de asfixia do interior.

Onde há chama que crepita para facilitar a montagem das aduelas das barricas, que saem das duas tanoarias de Palaçoulo.

Nos caminhos da exportação, há destinos em alta: China e os Estados Unidos, do cineasta Francis Ford Coppola, um dos clientes famosos produtor de vinho na Califórnia.

Quase tão longe parece ficar Palaçoulo, em dialeto mirandês, apesar do fácil acesso através do IC5.

Na aldeia com menos de meio milhar de habitantes e onde desemprego não consta do vocabulário local, o restaurante IMPERIAL no largo da Cruz, faz jus aos bons produtos regionais.

A casa tem tradição e história familiar a caminho da 6.ª geração. Uma mercearia onde se vendia do petróleo ao bacalhau e ao carvão que mais tarde também foi taberna com numa sala para os amigos beberem uns copos, e acabou há quatro décadas, por dar lugar ao restaurante.

O espaço divide-se por rés-do-chão e 1.º andar, com duas salas no piso de entrada, com o tradicional balcão de café à direita.

A sala que está, normalmente, a funcionar - as outras são reservadas a grupos - é desafogada e sem primores decorativos. Tudo básico, amesendação incluída.

Na reduzida ementa, as propostas de carne estão em maioria. Na cozinha apenas são utilizados produtos caseiros, sendo os enchidos de produção própria e com um fator que marca a diferença: no fabrico, é utilizada água em vez de vinho.

A qualidade da matéria-prima é notória logo nas entradas: alheira e chouriça na brasa e um pratinho de dobrada, afagam o estômago, enquanto não chega à mesa a costeleta de vitela. Carne de excelente qualidade, suculenta, com tempo ideal de grelha.

Revelou-se em plano superior à vitela assada - outra proposta da ementa -- pela suculência, tempero adequado e sabor da carne,

Acompanhamento banal.

No lote das propostas, figuram o muito solicitado rodião -- sinónimo transmontano de entrecosto - assado na brasa e tradicional posta mirandesa.

Cozido; butelo com casulas - enchido tradicional as cascas secas do feijão - e o leitão assado no forno, confecionado de modo alternativo à tradição bairradina, ou seja, sem picante, são pitéus igualmente bastante apreciados.

Para gáudio da clientela espanhola, o bacalhau - com natas; ou no forno ou com cogumelos -- e o arroz de marisco marcam pontos, habitualmente, ao fim de semana.

Nas sobremesas, a oferta é parca; mas, de quando em vez, é rainha a chouriça doce, à base de amêndoa, mel, sangue e pão.

A bôla doce mirandesa, confecionada com sete camadas de massa, açúcar e canela surge em ocasiões festivas.

Garrafeira limitada a pouco mais que o vinho da casa, um tinto oriundo de Carrazeda de Ansiães.

Serviço atencioso, neste restaurante em que o menu habitual, com preço fixo, inclui sopa, entradas, prato principal, sobremesa, vinho e café.

Um formato, a fazer jus, certamente, ao nome do restaurante: Imperial, em Palaçoulo, 20 kms a sul de Miranda do Douro.

Localização: Palaçoulo (Miranda do Douro)

Telef.: 91 985 07 11