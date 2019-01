Metro de Lisboa: obras arrancam em outubro e vão durar quatro anos

As obras para a expansão do Metro de Lisboa arrancam em outubro e devem estar prontas, no máximo, daqui a quatro anos. A garantia foi dada à TSF pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, que fala num investimento de 210 milhões de euros.

"Nós estimamos assinar o contrato entre junho e julho, o que permitirá que a obra propriamente dita se inicie em outubro deste ano de 2019. A declaração de impacto ambiental já está aprovada e por isso confiamos que no final de 2022, início de 2023, esta obra vai estar ao serviço de todos os lisboetas e de todos os que procuram Lisboa", explica o ministro do Ambiente.

A jornalista Maria Augusta Casaca ouviu o ministro do Ambiente sobre a expansão do Metro de Lisboa

João Pedro Matos Fernandes garante que a expansão do Metro, com a criação da linha circular e das estações de Santos e Estrela, vai permitir aumentar o número de passageiros e reduzir o tempo de espera entre as composições.

"Vamos conseguir ter comboios a passar com intervalos inferiores a quatro minutos entre eles. Estamos a falar de mais 8,9 milhões de passageiros por ano em consequência desta nova empreitada, desta construção e conclusão da linha circular", garante o governante.

João Pedro Matos Fernandes diz ainda que a aposta nos transportes coletivos é decisiva para a economia mas também para as metas ambientais, já que aproximadamente 1/4 das emissões carbónicas em Portugal tem origem no setor dos transportes.

"A expectativa que temos, com o crescimento da economia no nosso país, é que o número de deslocações aumente. O que não é razoável é imaginar que esse número de deslocações é feito em transporte individual", nota João Pedro Matos Fernandes.

Para o Governo, a expansão do Metro de Lisboa traduz-se em menos trânsito, menos ruído, menos poluição e mais mobilidade. Para assinalar o lançamento do concurso para a empreitada de expansão e construção das duas novas estações, o Ministro do Ambiente desloca-se esta manhã de metro, desde a Baixa-Chiado até ao Auditório do Alto dos Moinhos, onde se realiza a cerimónia oficial.