O dia em que o Metro do Porto fechou portas pela primeira vez em 16 anos

Os trabalhadores da Metro do Porto estão em greve desde as 0h00 desta segunda-feira até às 6h00 de terça-feira. Em 16 anos de existência, esta é a primeira vez que a operação da Metro do Porto para devido a uma greve.

A repórter Rute Fonseca relata uma situação de deserto na Estação da Trindade, no Metro do Porto

A paralisação, convocada pelo Sindicato dos Maquinistas, tem como objetivo a redução da carga laboral, a alteração na categoria profissional e a contratação de mais trabalhadores.

Rui Pedro Pinto, dirigente do Sindicato dos Maquinistas, explicou à TSF as exigências dos maquinistas.

Rui Pedro Pinto esclarece os motivos da greve na Metro do Porto

O sindicalista afirma que os maquinistas chegaram ao limite, pelo que estão já agendadas duas outras greves ainda para este mês, nos dias 17 e 31.

Os maquinistas têm já mais duas paralisações marcadas

A rede do Metro do Porto conta com seis linhas, servindo sete concelhos da Área Metropolitana do Porto.

A Metro do Porto refere que 9 mil pessoas podem ser transportadas por hora em cada linha.