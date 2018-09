Milhares de taxistas continuam parados. Dimensão do protesto surpreende até os sindicatos

Pelo sexto dia consecutivo, mais de dois mil taxistas continuam concentrados em Lisboa, Porto e Faro.

Esta manhã, a coluna engrossou em Lisboa com a chegada de viaturas da margem sul. Estão agora cerca de 1.600 taxistas em protesto na capital.

No Porto, os organizadores contam mais de 400 carros parados e em Faro cerca de 300.

Em declarações à TSF presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos, confessa que ele próprio está surpreendido com a dimensão do protesto, em especial esta segunda-feira.

Manifestação superou "as expectativas", diz Carlos Ramos. Em Lisboa já há carros parados na rotunda do Campo Grande.

Este será "um dia importante" para os taxistas. A partir das 14h00, vão desfilar a pé desde os Restauradores até ao gabinete do primeiro-ministro, na Praça do Comércio.

Os presidentes da ANTRAL, Florêncio de Almeida, e da Federação Nacional do Táxi, Carlos Ramos, foram recebidas este sábado pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República mas decidiram manter o protesto até serem recebidos por António Costa.

Exigem que seja suspensa a entrada em vigor, a 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados que operam em Portugal - Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.