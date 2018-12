Militar do Exército chamado a depor no caso Tancos

Um militar do Exército foi chamado a depor no âmbito do processo que investiga o assalto aos paióis de Tancos. A informação foi confirmada à TSF pela porta-voz do Exército e surge no mesmo dia em que se soube que oito pessoas foram detidas por suspeitas de envolvimento no roubo de material de guerra.

A Policia Judiciária e a Policia Judiciária Militar emitiram um mandado de comparência para o militar ser inquirido pelas autoridades, avançou a mesma fonte. O militar do Exército tem assim "48 horas para comparecer perante as autoridades".

A porta-voz do Exército confirmou ainda que o militar em causa não é um dos oito pessoas que foram detidas na manhã desta segunda-feira.

Em causa estão crimes de "associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes", de acordo com comunicado divulgado pela PGR.

Os suspeitos detidos estarão envolvidos direta ou indiretamente no furto de Tancos, sendo que cinco deles estarão diretamente envolvidos no assalto, enquanto os restantes terão ligações ao grupo que apoiou a operação.